Maíllo pide "apostar por un modelo de transición energética eficiente, con carácter planificador, sostenible y público"

1/07/2018 - 14:45

El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha abogado este domingo por "apostar por un modelo de transición energética eficiente, con carácter planificador, sostenible y público".

GRANADA, 1 (EUROPA PRESS)

Así lo ha apuntado en declaraciones a los medios junto a la eurodiputada de IU, Paloma López, al asistir en Granada a la clausura de las jornadas de 'Transición Energética: hacia un futuro 100% renovable', que se han celebrado durante este fin de semana en el Parque de las Ciencias de Granada.

Tanto el grupo de Izquierda Unitaria Europea como Izquierda Unida han organizado estas jornadas enfocadas a explicar el tránsito hacia un modelo energético renovable, según informa IU en una nota.

"Un encuentro en el que han participado más de 126 personas que representan a todo tipo de organizaciones, cooperativas o expertos en materia energética. Un lugar en el que se está configurando desde amplios espacios un modelo energético que en el fondo es un modelo de país", ha explicado el coordinador andaluz de IU.

Maíllo ha incidido en que "cuando hablamos de un modelo energético renovable estamos hablando de un 100 por cien de energía renovable. Un modelo que tiene mucho que ver con la lucha hacia el cambio climático, con la justicia social y la redistribución de la riqueza. Mientras, nos enfrentamos a un modelo actual energético que si tiene una característica es su opacidad, su control por parte de una minoría o su ausencia de planificación", según ha advertido.

Por ello, el coordinador de IU ha defendido "un modelo de transición energética eficiente, con carácter planificador, sostenible y público". Así, en este sentido, ha saludado "las prácticas que se desarrollan con la creación de cooperativas que configuran una nueva forma de tratamiento de esta energía sostenible".

Sin embargo, Maíllo ha llamado la atención sobre que, "a pesar de ser una tierra que tiene todo lo que necesita para crear una energía eólica y solar en mejores condiciones que otras regiones de Europa, a pesar de ello, nos encontramos con países del centro de Europa que produce más energía renovable que Andalucía".

Para ir hacia este futuro 100 por cien renovable, según ha apostillado, habría que recuperar la normativa sobre energía renovable que el anterior Gobierno de Rajoy eliminó. Para ello, "hace falta una política energética autónoma y la promoción de experiencias como la agroecología o modelos de desarrollo urbanos sostenible", según ha puntualizado el coordinador andaluz de IU.

AUTOCONSUMO

Mientras tanto, en la Unión Europea, tal y como ha explicado Paloma López, "este año se ha estado negociando el conocido como paquete de invierno. Para ello, le hemos puesto una especial importancia a la parte de autoconsumo", ha abundado.

"Potenciar las prácticas de autoconsumo es muy importante para países como España que se ha visto afectado por las malas prácticas del anterior gobierno del PP. Por ello, en este sentido se han hecho modificaciones importantes en cuanto a como se puede fomentar este autoconsumo en el marco de esta directiva", ha afirmado la eurodiputada de IU.

Finalmente, López ha remarcado que "desde IU no apostamos por el modelo de los grades oligopolios. Hay que apostar por un modelo de energía que sea de uso particular, más individualizado, que no sea tan contaminante y que esté sujeto a elementos de la democratización de la energía", según ha concluido.