Cospedal y Casado visitarán Palma para presentar su precandidatura a la Presidencia nacional del PPVer más en

1/07/2018 - 18:37

Dos de los cinco candidatos a liderar el PP a nivel nacional, Pablo Casado y María Dolores de Cospedal, visitarán Palma a lo largo de esta semana para presentar su precandidatura a la Presidencia del partido y hablar sobre sus propuestas.

En concreto, Cospedal viajará a Baleares el próximo martes 3 de julio para protagonizar un encuentro a las 17.30 horas en un sitio que todavía está por confirmar.

Por su parte, Casado realizará su visita oficial el miércoles 4 de julio para describir detalladamente las iniciativas que plantea como candidato a liderar el partido.

VISITAS ANTERIORES

El último en visitar Palma ha sido el ex ministro de Asuntos Exteriores y diputado del Grupo Parlamentario Popular, José Manuel García-Margallo, quien detalló sus propuestas el pasado sábado 30 de junio.

El ex ministro aseguró que si ha decidido presentarse como candidato a presidir el partido es porque ha dedicado "toda su vida" a la formación y no está "dispuesto a ver cómo este barco naufraga".

"He decidido presentarme porque España y el partido están en una situación absolutamente excepcional, por primera vez ha habido en España una moción de censura que ha triunfado y eso nos tiene que obligar a reflexionar por qué se ha producido esto", señaló en declaraciones a los medios de comunicación.

Por otro lado, recalcó algunas de sus propuestas para España como son la aprobación de un nuevo sistema de financiación autonómica, la creación de leyes para las infraestructuras y para la lengua o una reforma de la Constitución que respete la unidad de España y que aclare "lo que se discute o lo que no" puesto que, según defendió, el PP "no discute el tema de que la soberanía pertenece a todo el pueblo español y no a una parte" ni "concede privilegios a algunas CCAA".

Para ello, su objetivo es "abordar los temas de España desde el PP, que sigue siendo el partido mayoritario, con pactos transversales con todas las fuerzas políticas", aunque lamentó que el resto de formaciones no salgan de la "arena política" para impulsar iniciativas conjuntas "como ya se hizo en 1978 en la redacción de la Constitución".

Asimismo, la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, visitó Mallorca el pasado martes 26 de junio para participar en el acto de precandidatura a la presidencia del PP nacional con motivo del XIX Congreso del partido.

El acto tuvo lugar a las 17.30 horas en el Molí des Comte y contó, al igual que el resto de candidatos, con la presencia del líder del PP en Baleares, Biel Company.

De este modo, Santamaría aseguró que presentaba su candidatura para liderar el PP con un proyecto "abierto" y que lo hacía con "energía, entrega y determinación" en un momento "muy importante para el PP y para España".

"Soy una militante más y me presento a ofrecer lo que creo que quieren muchos militantes: unidad, responsabilidad e integridad. Y lo hago con toda humildad y con toda generosidad", declaró.

De hecho, expresó que "sin ningún problema" aceptaría una candidatura junto a Cospedal, si ambas candidatas a suceder al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy ganasen las votaciones el próximo jueves 5 de julio.

NÚMERO DE VOTANTES

Por otro lado, la comisión organizadora del XIX congreso del PP (COC) ha fijado en 66.706 los afiliados inscritos que finalmente podrán votar el próximo día 5 de julio entre los seis candidatos a suceder a Mariano Rajoy en las primarias, es decir, el 7,6 por ciento de los 869.535 miembros del partido según los datos de junio.

En concreto, en Baleares votarán un total de 2.826 afiliados al PP(Mallorca, 1.975; Ibiza, 369; Menorca, 461; y Formentera, 21).