Rtve. el pnv apoya el acuerdo del psoe y podemos sobre los seis consejeros que nombra el congreso

el pnv apoya el acuerdo del psoe y podemos sobre los seis consejeros que nombra el congreso

2/07/2018 - 13:40

Los grupos parlamentarios del PSOE, Unidos Podemos y PNV registraron este lunes en el Congreso de los Diputados una propuesta de seis nombres, los que le corresponde designar a esta cámara, del total de 10 miembros del Consejo de Administración de RTVE.

Según informaron a Servimedia fuentes del PNV, han apoyado la propuesta acordada por el PSOE y Unidos Podemos de proponer a Tomás Fernando Flores como presidente y a Rosa María Artal Martínez, Juan José Baños Loinaz, Concepción Cascajosa Virino, Cristina Fallarás Sánchez y Víctor Sampedro Blanco como consejeros.

No aclararon si el apoyo se extenderá a los nombres de Isabel Cerrada Escurín, Fernando López Agudín, Josep-Lluís Micó Sanz y Juan Tortosa Marín, acordados por PSOE y Unidos Podemos para los cuatro consejeros que corresponde designar al Senado. El PNV vetó como presidentes de RTVE a Andrés Gil y Ana Pardo de Vera, propuestos por Unidos Podemos.

En cambio, el PDECat afirmó que "no está en el acuerdo" del PSOE y Unidos Podemos, pero no avanzó qué votará. Fuentes de ERC consultadas por Servimedia, que ya habían avanzado que no participarían de ningún consenso, también se reservaron para el Pleno de esta tarde el sentido del voto de los nueve diputados de la formación independentista.

Los votos de estos grupos serían necesarios para sacar adelante los nombramientos en el Pleno del jueves, en el que se requiere mayoría absoluta. La mayoría de dos tercios que haría falta para aprobarlos en el de esta tarde se da por descartada ante la oposición firme de PP y Ciudadanos, por lo menos.

