Eta. la periodista maría luisa guerrero optó por "resistir" y "no callarse" pese a las presiones de eta

2/07/2018 - 14:00

MADRID, 02 (SERVIMEDIA)

El etarra Garikoitz Aspiazu Rubina, alias `Txeroki´, se negó a declarar este lunes en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional contra él y otros dos miembros del `comando Olaia´ por el intento de asesinato de la directora de Antena 3 en el País Vasco, María Luisa Guerrero, a la que ETA mandó un paquete-bomba el 17 de enero de 2002. Frente al acusado, la periodista aseguró que tuvo claro "que nadie me iba a callar y que nadie me iba a echar de mi tierra".

El antiguo cabecilla de ETA aseguró no saber nada sobre "esa actuación" y como es habitual no reconoció al tribunal juzgador: "No tengo nada que decir ante este tribunal. Solo ante uno del País Vasco".

En cambio, la víctima manifestó que desde que supo que estaba amenazada por la banda terrorista "mi vida fue una pesadilla", pese a lo cual "tuve claro que nadie me iba a callar y que nadie me iba a echar de mi tierra. Había que resistir".

La Fiscalía solicita 20 años de prisión para `Txeroki´, que, según los informes policiales, en ese momento formaba parte del `comando Olaia´. Ese grupo envió el mismo día de enero de 2002 tres paquetes-bomba dirigidos al vicepresidente del Grupo Correo, Enrique Ybarra; al director de Radio Nacional en el País Vasco, Santiago Silván, y el tercero a Guerrero.

La periodista no estaba en casa cuando llegó el paquete. En la vivienda estaban su madre, su hija y una sobrina de tres años que hasta llegó a jugar con la bomba en la creencia de que era un regalo. Según explicó la periodista, a partir de ese momento su madre sufrió una depresión que la acompañó hasta su muerte y su hermana, madre de la niña pequeña, "entró en un estado de shock al pensar que su hija de tres años podía haber saltado por los aires". El artefacto acabó siendo desactivado por los artificieros de la Ertzaintza, pero la vida de Guerrero "dio un vuelco brutal".

(SERVIMEDIA)

02-JUL-18

SGR/caa