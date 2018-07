Fiscal destaca la participación y transparencia como bases para el nuevo Reglamento del Ciclo del Agua de Uso Urbano

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha inaugurado este lunes junto al presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y el director general del grupo Joly, Tomás Valiente, la jornada 'La gestión del agua en Andalucía: análisis y retos del ciclo urbano del agua", en la que diferentes expertos analizan --entre otros aspectos-- el borrador del nuevo reglamento del agua que elabora la Junta, que tiene como bases la participación y la transparencia, y cuyo texto definitivo estará listo a finales de septiembre.

Fiscal ha señalado que el nuevo Reglamento del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano en Andalucía recogerá el acceso mínimo vital como un derecho humano, por lo que garantizará la prestación de este servicio a los colectivos más vulnerables. Fiscal ha recalcado que su departamento mantiene un diálogo "constante y fluido" con todos los agentes sociales para intercambiar información y fomentar la participación activa y la transparencia con el objetivo de elaborar todas las normativas que se abordan desde la Consejería.

El titular de Medio Ambiente ha indicado que la redacción de un nuevo reglamento "se hace necesaria" después de que Andalucía, en 1991, fuera la primera comunidad autonómica en disponer de un reglamento del agua. Este primer reglamento se generó en un marco de amplio consenso y, según el consejero "ha estado muy bien valorado tanto por las entidades suministradoras como por los consumidores finales; ya que ha clarificado las relaciones entre ambas partes y ha evitado posibles situaciones de conflicto".

Pese a ello, para Fiscal "es importante actualizar y ampliar este reglamento por varios motivos, entre ellos, por el cambio radical en la manera de enfocar este servicio que ha supuesto la Ley de Aguas de Andalucía. Ya no cabe hablar solo de abastecimiento, sino de Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano; y del acceso de toda la comunidad a su abastecimiento como derecho".

El consejero de Medio Ambiente ha avanzado que una vez que se ultime la redacción definitiva del texto inicial, previsto para el próximo otoño, se iniciará la tramitación del mismo para su aprobación como Decreto. En su opinión "se trata de una norma que nacerá del consenso de todas las personas e instituciones relacionadas con su ámbito de aplicación. Su desarrollo normativo es de gran magnitud, tanto por su extensión, que abarca desde la captación de los recursos hasta su devolución al medio, como por su repercusión; ya que afecta a la totalidad de la población."

Por ultimo, Fiscal ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que use el agua de manera responsable y sostenible, ya que Andalucía "no es precisamente una comunidad que tenga excedentes de este recurso". La Consejería de Medio Ambiente en colaboración con la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía acaba de poner en marcha la campaña 'La vida es agua, no la dejes correr', con la que se pretende concienciar sobre la necesidad de ahorrar en el consumo y hacer del agua un uso responsable.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Sevilla --también presidente de la a Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)-- ha abogado por la homogeneización de los programas de acción, medidas sociales y suministros mínimos vitales que tienen en marcha las operadoras de abastecimiento y saneamiento para cumplir con el derechohumano al agua.

Villalobos ha desgranado el desarrollo y consolidación de "los programas de bonificaciones de Emasesa, Aljarafesa o Aguas del Huesna en nuestra provincia, o el establecimiento de un mínimo vital de unos 100 litros por habitante y día en el ámbito andaluz," y ha señalado la coordinación de las empresas con los servicios sociales municipales "para evitar los cortes de suministro a aquellos hogares con personas vulnerables."

Al mismo tiempo, el presidente provincial ha apuntado el reto de "de homogeneizar, homologar o unificar los sistemas de tarificación" del ciclo urbano del agua, puesto que, por un lado, "en Andalucía siguepredominando el sistema binómico, con cuota fija y tramos variables, y, por otro, este sistema coexiste con el de tarificación por habitante y hogar, cuyas cuantías dependen del número de habitantes de cada vivienda".

En lo referente a infraestructuras del ciclo del agua, Villalobos ha señalado la necesidad de actuar en los municipios de la Sierra Morena de Sevilla, Sierra Sur y comarca de Estepa. Y es que --ha remarcado-- "los alcaldes de la Sierra Morena se están movilizando para pedir inversiones a la Confederación del Guadalquivir (CHG) para que se ejecuten las conducciones, la estación de tratamiento de agua potable (ETAP), bombeos y depósitos necesarios para abastecer a todas las poblaciones de la comarca con agua procedente del embalse de El Pintado".

En su alocución, el presidente ha recordado que, en los territorios de Sierra Sur y Comarca de Estepa, la solución pasa por el fortalecimiento y creación de nuevas infraestructuras hidráulicas enel Consorcio de Aguas Plán Écija para "mejorar la conexión e incrementar el caudal a suministrar a los municipios incluidos en el Consorcio de Aguas de la Sierra Sur, y en el tendido de nuevas conducciones hacia Gilena, Pedrera y Lora de Estepa".

"Y cómo no, aprovecho para pedir una vez más la colaboración entre administraciones en la ejecución de las conducciones necesarias para transportar el agua del embalse del Huesna hasta la ETAP de Villanueva del Río y Minas, mejorando así la garantía de suministro de un cuarto demillón de personas", reto que el presidente ha incluido entre sus reivindicaciones de infraestructuras para fortalecer la garantía del abastecimiento en la provincia.

Además, el presidente ha recordado la importancia de incluir en el marco regulatorio del sector, en el que actualmente se está trabajando, una relación de indicadores de gestión del agua "precisos, sencillos, entendibles y medibles, que nos permitan comparar cómo se gestionan los servicios, con los que tendríamos una foto comparable de dónde, cómo y a qué precio se gestiona para, desde ahí, aspirar al derecho humano al agua como un servicio homogéneo, con independencia de nuestrolugar de residencia".

Finalmente, Villalobos ha finalizado recordando su "compromiso con lo público como el mejor aval para la gestión del agua como derecho humano, con participación de la iniciativa privada en los procesos de gestión e innovación".