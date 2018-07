Aburto destaca la "buena salud" de la escena vasca en la inauguración de la XIX edición de Bilboko Kalealdia

2/07/2018 - 14:50

El festival cuenta con una programación "variada y de calidad" a cargo de 26 compañías que ofrecerán 65 representaciones

BILBAO, 2 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha destacado la "buena salud" de la escena vasca en la inauguración este lunes en el Museo Vasco de la XIX edición de Bilboko Kalealdia, cuyo espectáculo inaugural ha corrido a cargo de la compañía catalana Moveo Cia y su "Conseqüències", una pieza breve de danza contemporánea premiada, entre otros, en la Fira Tàrrega, en el festival Imaginarius de Portugal y en la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca.

Aburto ha subrayado que Bilboko Kalealdia se ha convertido "poco a poco" en un referente en las "grandes citas" tanto estatales como europeas en el sector de Teatro y Artes de la Calle, y en una de las citas culturales "más esperadas, e importantes" de la Villa.

Asimismo, ha valorado que la escena vasca, también la de las artes escénicas de calle, goza de una "buena salud", y ha afirmado que no es algo que se haya conseguido "de repente", sino tras un trabajo "sostenido en el tiempo".

El alcalde de la capital vizcaína ha resaltado la necesidad de que la cultura llegue a los barrios, y ha afirmado que también "necesitamos artistas y una industria cultural cada vez más fuerte".

Del mismo modo, ha recordado que el Consistorio bilbaíno está en un proceso de "escucha" con representantes del sector escénico local, para escuchar entre otros aspectos sus demandas y reivindicaciones, y así "sentar las bases" para un "mejor" trabajo conjunto "en el futuro".

MÁS DE 25 COMPAÑÍAS

El Festival de Teatro y de las Artes de la Calle, Bilboko Kalealdia, que organiza el Ayuntamiento de Bilbao, celebra este año su XIX edición entre este lunes y el sábado, 7 de julio, con una programación "variada y de calidad" a cargo de 26 compañías, que ofrecerán 65 representaciones. Desde el Ayuntamiento bilbaíno se ha señalado que se ha logrado reunir las propuestas más novedosas de algunas de las compañías "más relevantes" del panorama internacional de las artes escénicas de calle.

En total se darán cita en Bilboko Kalealdia 26 compañías: seis vascas, seis del resto del Estado y las demás de países como Francia -gran referente europeo en teatro de calle-, Reino Unido, Italia o Bélgica, que presentarán sus montajes en los escenarios habituales del Arenal bilbaíno, Plaza Nueva y Plaza de Arriaga, además del Parque de Doña Casilda, donde se instalarán dos carpas de circo y otros cuatro escenarios abiertos para disfrutar de las artes escénicas de calle.

La programación para la próxima edición del festival incluye siete espectáculos que se verán por primera vez en el Estado y uno más que será estreno en Euskadi.

Se trata de las compañías Aller - Retour Cie y su número de circo "Journal de nos corps"; el trío Ginger Brass Experiment, Imperial Kirikistan y su espectáculo musical cercano al número de trovadores y comediantes "La Parade Impériale du Kirikistan"; Le Chapito de Nouvelle - Calédonie con "Caillasse"; Rosie Volt, Saseo Cie, y su espectáculo circense "Cabaret de poche"; y la compañía británica Barada Street, con el número acrobático y musical del mismo nombre, que llegará a Bilbao tras recoger premios en festivales de toda Europa. Por último, la compañía francesa Zirkus Morsa presentará por primera vez en Euskadi "La fin demain".

Además de estas propuestas novedosas, Bilboko Kalealdia traerá a Bilbao a algunas de las compañías de Europa más representativas dentro del clown, con un repertorio que incluye actuaciones de altísimo nivel, como la que ofrecerán los belgas The Primitives con su "divertidísimo" espectáculo "Three of a Kind" que acaba de recibir el premio al Mejor Espectáculo de Calle en el Festival de Valladolid. A este mismo nivel se sitúan el clown vasco Ganso & Cía, un clásico de la escena local, que ofrecerá su último número "Babo Royal" o Barada Street, premiados en los festivales de Lenzburger y Vevey (Suiza) y en Braunswig (Alemania).

APUESTAS SEGURAS

Dentro de la programación destaca la compañía valenciana Maduixa Cía y su espectáculo "Mulïer" que se presentará este miércoles, 4 de julio, en la Plaza de Arriaga (22.30 horas)."Mullïer" es un espectáculo de danza sobre zancos, en el que se mezcla equilibrio, movimiento, poesía, fuerza y emociones, y que quiere ser un homenaje a todas las mujeres que durante siglos y siglos de opresión han luchado y siguen luchando. Ha recogido, entre otros, el premio Moritz Fira Tàrrega 2016 al mejor estreno de artes de calle, premio al mejor espectáculo en la Umore Azoka 2017 y Premios Max a la mejor composición musical y mejor espectáculo de calle 2017.

En este grupo están también los franceses Créature Cie, una compañía que desde sus inicios se posiciona en la frontera entre el teatro y las artes plásticas, y que ofrecerá la performance para todos los públicos "Les Irréels" que cuenta para su desarrollo con tres cabañas en las que tiene lugar la acción. Este número consiguió el premio al mejor espectáculo infantil-familiar en la Fira de Teatre de Titelles de Lleida.

COMPAÑÍAS VASCAS

Junto a Amaia Elizaran y Ganso & Cía, en esta edición de Bilboko Kalealdia ofrecerán sus montajes más recientes las compañías vascas Ertza, Hika Teatroa eta Oinkari Dantza Taldea y Zo-Zongó!!, con diferentes propuestas que abarcan desde la danza, el circo, el teatro de calle o el clown.

Así, la compañía Ertza presentará al público "Meeting Point" -Premio al Mejor espectáculo de Euskadi en la Umore Azoka de 2017 y Mejor Espectáculo de Calle en la última edición de los Premios Max de Artes Escénicas- una pieza breve de danza contemporánea donde impera la pasión por la danza y donde se cruzan lenguajes como el break dance o el hip-hop.

La actuación que ofrecerán Hika Teatroa eta Oinkari Dantza Taldea tiene también un fuerte componente de danza. "Sagartu" es un espectáculo callejero multidisciplinar, compuesto de música en directo, teatro y danza, "que mostrará con humor, alegría y vitalidad todos los significados que la manzana, no sólo en nuestro país, ha tenido desde los tiempos del Edén hasta la actualidad".

La compañía de teatro Hika, junto al grupo de danzas Oinkari, llevarán a escena una gran fiesta de danzas y teatro que harán gozar al público por su espectacularidad y originalidad. Número de gran formato con muchos artistas sobre el escenario, "Sagartu" se podrá ver este viernes, 6 de julio, a partir de las 23.30 horas, en el Muelle del Arenal.

Por último, la compañía vasca Zo-Zongó!! será la encargada de clausurar esta edición del festival, este sábado, 7 de julio, a media noche, en el Muelle del Arenal. "Psycho-Clown" es un espectáculo músico teatral donde ocho payasos locos a las órdenes de Joker llegan a la ciudad para revolucionarlo todo. Está basado principalmente en la percusión, tocando diferentes estilos y ritmos, un show impredecible con altas dosis de incertidumbre y nervios, acompañado de pirotecnia y efectos de luces en los tambores.

Como novedad, Bilboko Kalealdia ofrecerá una instalación espectáculo del artista plástico vasco Miguel Llanes, pintor, escultor y creador que utiliza diversos materiales reciclados para componer sus obras: plástico, corcho, madera, cuerda e incluso flores silvestres que reutiliza para dar forma a nuevos objetos. La obra de Miguel Llanes se inscribe en la línea Folk Art, Primitivos Modernos y Arte Bruto, y podrá verse desde este lunes y hasta el miércoles en el Parque de Doña Casilda.