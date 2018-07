Van Grieken sobre Duque hablando de que la educación privada "va por delante": "Somos humanos, acertamos y fallamos"

2/07/2018 - 14:56

Sobre si la Religión debe contar para la media, señala que "cualquier conocimiento es importante y relevante"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El consejero de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, se ha referido este lunes a las declaraciones del ministro de Educación, Innovación y Universidades, Pedro Duque, sobre que la educación privada "va por delante", a raíz de un vídeo que se ha difundido estos días sobre el astronauta cuando aún no era ministro, y ha indicado que somos "seres humanos" que acertamos y a veces fallamos.

"Siempre hay días mejores o peores en cuanto a declaraciones... Somos seres humanos que también acertamos y, en algunas ocasiones, fallamos", ha señalado en declaraciones a Europa Press tras reunirse en la Consejería con varios profesores que han participado en un programa de formación profesional en la Organización Europea para la Investigación Nuclear.

El actual ministro afirmó en abril, en un acto de la Asociación Española de Centros Privados de Enseñanza (ACADE), que la educación privada "siempre va corriendo por delante" de la que proporciona la pública. El video se ha difundido durante este fin de semana en las redes sociales suscitando polémica.

"Es una persona muy preparada y con mucho reconocimiento en el ámbito científico, supongo que algunas veces tienes declaraciones más acertadas y menos acertadas", ha agregado el consejero, quien ha añadido que, en "cualquier caso" él "tendrá que aterrizar" y que es un "ministerio complejo". Desde las comunidades autónomas tratarán de ayudarle "con lealtad", ha añadido.

"CUALQUIER CONOCIMIENTO ES IMPORTANTE"

Por otra parte, el consejero regional ha valorado también las declaraciones de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, en una entrevista en el diario El País, en las que defiende que la Religión no puede tener valor académico y contar para la nota media.

Según Van Grieken, para el Gobierno regional "cualquier conocimiento es importante y relevante" y ha asegurado que en la Comunidad respetarán la normativa vigente, que "a día de hoy" recoge que la Religión es una asignatura que sirve para calcular la media".

Así, el consejero ha señalado que si la normativa se cambia y al final la Religión no se considera asignatura para hacer media se adaptarán a ello. "Mi criterio personal en este caso no tiene ninguna validez puesto que yo no tengo potestad a la hora de cambiarlo o no", ha agregado el consejero, que ha señalado que las competencias sobre la modificación de esa normativa corresponden al Ministerio.