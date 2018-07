Margallo cree que el 'Govern' va a continuar el "pulso" con España y la internacionalización del 'procés'

2/07/2018 - 15:18

El exministro de Exteriores y precandidato a la Presidencia del PP José Manuel García-Margallo cree que el 'Govern' catalán del independentista Quim Torra va a "continuar" con la "desobediencia" y el "pulso permanente" al Gobierno de España y a las instituciones del país y también, a la vista de nombramientos como el de Meritxell Serret como delegada de la Generalitat en la UE, con su "estrategia de internacionalización" del 'procés'.

SANTANDER, 2 (EUROPA PRESS)

En declaraciones realizadas en Santander, y cuestionado por el nombramiento de Serret y la identificación en Cataluña de personas que retiran de las calles los lazos amarillos a favor del independentismo y la liberación de los supuestos 'presos políticos' García-Margallo ha afirmado que ve en el Govern de Torra "todos los gestos" que indican "su "voluntad de desafiar continuamente" al Gobierno de España, ahora del PSOE, y al conjunto de las instituciones y de seguir con la "hoja de ruta" independentista.

Según García-Margallo, esa "hoja de ruta" del 'Govern' consistiría en mantener el "desafío permanente" con el Ejecutivo y las instituciones del país y, a través de distintos "gestos", intentar aumentar la base social, para en el momento en que se inicien los juicios contra los líderes independentistas y las "emociones estén más a flor de piel" convocar elecciones autonómicas en Cataluña con la voluntad de lograr que más de un 50% vote en favor del independentismo.

El exministro de Exteriores ha achacado dentro de esta estrategia los intentos de Torra de nombrar 'consellers' de la Generalitat "a personas que no se podía" o los "actos de hostilidad" y "antipatía" hacia la Monarquía y el rey Felipe VI.

Además, García-Margallo, que este lunes ha participado en un encuentro con afiliados de Cantabria, ha pronosticado que el 'Govern' intentará aprobar las 19 normas catalanas que el Tribunal Constitucional anuló.

También, a preguntas de los periodistas, ha opinado que el señalamiento por parte de miembros del Govern de personas que retiraban lazos amarillos es una "anécdota" dentro del "rosario de anécdotas" del Ejecutivo de Torra en su "hoja de ruta" independentista.

Aunque ha reconocido no conocer con exactitud lo que está ocurriendo en relación a la identificación de personas que retiran lazos amarillos en Cataluaña, este precandidato a liderar el PP ha señalado que "no le sorprende nada" ese "clima de amedrantamiento" hacia los catalanes "constitucionalistas" y ha afirmado que "no es de ahora" sino algo "constante".

"Lo que distingue al procés catalán de otros procesos independentistas es que este procés se hace desde las instituciones que debían ser de todos", ha dicho.

SERRET, PARTE DE LA ESTRATEGIA DE INTERNALIZACIÓN DEL 'PROCÉS'

Sobre el nombramiento de Serret, el exministro no cree que se deba a un intento de "tensionar" la futura reunión entre el presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, sino que lo ha enmarcado en la "estrategia de internacionalización" del procés" para "volcar a la opinión pública internacional a favor" del proceso soberanista.

A ello ha achacado, por ejemplo, la decisión del 'Govern' de reabrir las 'embajadas' catalanas, las delegaciones en el exterior que tienen también otras comunidades autónomas.

"La UE es clave para ellos. Una Cataluña fuera de la UE simplemente no es viable", ha señalado García-Margallo que cree que el 'Govern' va a poner "toda la carne en el asador" en su estrategia de internacionalizar el proceso y buscar el apoyo internacional.