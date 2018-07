Madrid, mejor destino europeo de turismo de reuniones en los World Travel Awards

2/07/2018 - 15:33

La ciudad de Madrid ha logrado el premio en la categoría 'Europe's Leading Meetings & Conference Destination' de los World Travel Awards (WTA), unos galardones considerados los 'Óscar' de la industria turística que este 2018 cumplen su 25 aniversario.

Este reconocimiento llega de la mano de los votos de profesionales vinculados al sector turístico internacional y del público general interesado en viajes, que han apostado por la oferta de turismo MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) del destino Madrid frente a la de otras capitales de Europa como París, Viena, Londres o Berlín, ha informado el Consistorio.

Junto con Madrid, estas capitales europeas fueron seleccionadas finalistas en esta categoría por un comité de expertos en el mes de marzo. La entrega de este premio tuvo lugar el pasado sábado, 30 de junio, en la ciudad griega de Atenas. David Noack, director de Madrid Convention Bureau (MCB), fue el encargado de participar en la ceremonia, en representación de Turismo del Ayuntamiento de Madrid.

El hecho de alzarse con este galardón permitirá a Madrid competir a nivel mundial con los ganadores en su misma categoría de los World Travel Awards de las regiones de Oriente Medio, Asia, Latinoamérica, África e Índico y Norteamérica y Caribe.

El próximo mes de noviembre, en la Gran Final de los WTA que tendrá lugar en la ciudad portuguesa de Lisboa, se dará a conocer si Madrid es elegida también como mejor destino de turismo de reuniones del mundo. La ciudad emiratí de Dubai, ganador de la edición de Oriente Medio, es el único competidor de la capital española que se conoce hasta el momento.

2017, RÉCORD EN TURISMO CONGRESUAL

El año pasado, el turismo de reuniones madrileño tuvo un comportamiento muy positivo, en especial en lo referente a grandes congresos internacionales. Un hecho que, sin duda, ha favorecido una mayor difusión y conocimiento a nivel mundial de los recursos turísticos en materia MICE del destino Madrid.

Según el estudio del mercado de turismo de reuniones 2017, realizado por la empresa Ideara para Madrid Convention Bureau, la ciudad acogió 20.320 reuniones, un 15 por ciento más que en 2016. En cuanto a las cifras de asistentes, el incremento es de un 10 por ciento, registrándose 1.155.645 participantes frente a los 1.052.489 de 2016.

La ciudad de Madrid acogió el año pasado algunos de los congresos mundiales más importantes, que, en total, congregaron en la capital a cerca de 80.000 delegados. Fueron el Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), con 14.300 asistentes; el European Congress of Medical Oncology (ESMO), con casi 25.000 asistentes; el World ATM Congress (WATMC), con 7.700 asistentes; el 54 European Renal Association and European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA), con 7.500 asistentes; el 22 Congress of the European Hematology Association (EHA), con 15.000 asistentes; y el Annual World Dental Congress 2017 (FDI), con 10.000 asistentes.