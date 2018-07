Sindicatura avala los convenios de la UIB pero aconseja no usar esta figura en operaciones propias de un contrato

La Sindicatura de Comptes ha presentado este lunes al Parlament un informe tras revisar los convenios y contratos formalizados en 2015 por la Universitat de les Illes Balears (UIB) y la Fundación Universidad Empresa (Fueib) en el que concluye que dicha actividad se ha desarrollado, en líneas generales, de conformidad con la normativa legal.

Con todo, en el apartado de recomendaciones la Sindicatura aconseja a la UIB huir de la figura del convenio cuando la naturaleza de la operación sea propia de un contrato, es decir, cuando se da una contraprestación de servicios que se remunera.

En una nota de prensa, la Sindicatura ha recordado que se trata de una fiscalización de cumplimiento de la legalidad "con un nivel de seguridad limitada". La iniciativa de esta fiscalización es de la propia Sindicatura de Cuentas y está prevista en el Programa de actuaciones para los años 2017 y 2018.

En el informe la Sindicatura ha detectado una decena de incidencias respecto a los convenios y contratos formalizados por la UIB y la Fueib. Entre ellas, que la UIB "no ha aportado ningún criterio" sobre cómo se decide que un contrato lo firme la universidad o lo haga la fundación; que "hay convenios que claramente son contratos de prestación de servicios"; o que falta una fiscalización previa de los convenios.

Otras incidencias son que "no consta que la UIB haya comprobado el cumplimiento de los límites sobre la remuneración máxima" a cargo de estos contratos que puede percibir un profesor universitario; o que en cuanto a las minutas pagadas a los miembros de los equipos de los proyectos, no se especifica el trabajo concreto realizado ni el sistema de cálculo del reparto efectuado. "No se justifican ni las horas imputadas al proyecto, ni el precio de la hora de trabajo por categorías", avisa la Sindicatura.

Por todo ello, el organismo de fiscalización recomienda a la UIB completar el registro de convenios instrumentales y de colaboración; reformar el régimen interior para reforzar la función interventora; evitar recurrir a encargos a medios propios para llevar a cabo proyectos de investigación si no se cumplen los requisitos mínimos para esta figura; establecer controles adecuados para garantizar que el personal docente e investigador cumple las condiciones; y establecer una contabilidad analítica adecuada para los proyectos de la Fueib para poder controlar los ingresos y costes específicos, entre otras recomendaciones.