PRC replica a alcaldes del PP que la reclamación del AVE hasta Reinosa primero y Santander después "está garantizada"

2/07/2018 - 16:41

Los regionalistas recuerdan que "defendieron" y "apoyaron" en el Debate de la Región propuestas para la línea de alta velocidad Palencia-Reinosa

SANTANDER, 2 (EUROPA PRESS)

El PRC ha replicado a los alcaldes y representantes del PP en Campoo que la reclamación del AVE hasta Reinosa, primero, y hasta Santander, después, "está garantizada".

Además, los regionalistas han pedido a los 'populares' que "insten" a sus compañeros del Parlamento a que apoyen la iniciativa que presentará el partido en ese sentido en el inicio del nuevo periodo de sesiones, en el mes de septiembre, tal como avanzó ayer el secretario general del PRC y presidente de la Comunidad, Miguel Ángel Revilla.

Para los regionalistas "es fundamental" tener "plazos" y "proyectos" para que el AVE llegue "antes del 2023" a Reinosa, en una primera fase, y después continúe a Santander.

Además, en un comunicado difundido tras la rueda de prensa de los dirigentes del PP, recuerdan que el PRC "defendió" y "apoyó" en el Debate de Orientación Política, celebrado la semana pasada, diferentes propuestas de resolución.

En ellas exigen la continuación, "con carácter urgente" de la tramitación y la inversión para el tren Santander-Madrid, en los diferentes tramos recogidos en los Presupuestos Generales del Estado "garantizando las líneas para la alta velocidad desde Palencia a Reinosa".

"Queremos proyectos, plazos e inversión. No nos conformamos con infografías no vinculantes y cero euros de inversión en el tren, que es el balance de Iñigo de la Serna", han subrayado en alusión a la gestión del ya exministro de Fomento y exalcalde de Santander.

Por ello, han incidido en que si ha habido alguien que ha "renunciado" a las reivindicaciones para Cantabria "ese ha sido el PP", tanto en Madrid como en Cantabria, ya que Mariano Rajoy "despreció" a los cántabros "no recibiendo" a su presidente Revilla, y "no pagando" Valdecilla, Comillas, la dependencia o la implantación de la Lomce.

Además, el ex ministro "abandonó" y "dio la espalda" a la Comunidad Autónoma "no invirtiendo" (situó a Cantabria a la cola de España en inversión en 2017) y "no apoyando" proyectos "fundamentales" para el desarrollo de la Comunidad Autónoma como el centro logístico del Llano de La Pasiega o el tren a Bilbao.