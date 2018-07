Impulsan una cátedra pionera en España sobre estudios intergeneracionales

2/07/2018 - 16:57

La Universidad de Granada (UGR) y Macrosad, cooperativa andaluza de educación, cuidados y atención a personas que cuenta con escuelas infantiles, centros de atención infantil temprana y centros para mayores y de ayuda a domicilio en Andalucía, han presentado una cátedra pionera en España sobre 'Intergeneracionalidad'.

GRANADA, 2 (EUROPA PRESS)

Denominada Cátedra Macrosad de Estudios Intergeneracionales, nace como una fórmula inédita en España, ya que se trata de una alianza estratégica en pro de la conexión entre las capacidades de la empresa y los conocimientos de la universidad formando un ambicioso programa de iniciativas que tendrá su reflejo en el primer Centro Intergeneracional de referencia en España, situado en Albolote (Granada).

Se trata de un centro pionero creado por Macrosad que albergará a niños de 0 a 3 años y personas mayores dependientes, y que contará con unas instalaciones diseñadas para servir como espacio intergeneracional cuyo objetivo es aunar la intervención educativa con la social para ayudar a construir comunidades "más cohesionadas e inclusivas". Comenzará su actividad el próximo mes de septiembre y será de excelencia en su modelo de intervención.

Al acto de presentación han asistido la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, la rectora de la UGR, Pilar Aranda, y Andrés Rodríguez, director general de Macrosad.

Este último ha destacado que éste puede ser el origen de "un polo de desarrollo y transferencia, un espacio de referencia del campo intergeneracional en España y Andalucía cuyo objetivo es impulsar el uso de la perspectiva intergeneracional en los servicios sociosanitarios y socioeducativos de cara a proporcionar mayores niveles de felicidad al conjunto de la población".

Esta nueva cátedra ha abierto en la universidad española un espacio específico encuadrado en la temática intergeneracional que no tenía precedente, pues se nutre de la trayectoria de la UGR de más de dos décadas desarrollando estudios en esta materia y del compromiso de Macrosad, reflejado en su Plan Estratégico, para introducir la intergeneracionalidad como valor transversal.

Además, con esta nueva cátedra, la cooperativa pretende prestar servicio y colaborar con organizaciones sociosanitarias y socioeducativas que estén interesadas en aplicar este concepto para alcanzar sus objetivos.

Según datos del CIS de 2018, 13 de cada 100 personas de 65 años o más no tiene relación ninguna con sus familiares más jóvenes con los que no convive y el 62 por ciento no se relaciona con personas menores de 35 años que no sean familiares. Asimismo, solo un 35 por ciento de los jóvenes de 18 a 24 años se relacionan con personas mayores que no sean de su familia.