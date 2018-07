Lunes, 2 de julio de 2018 11.00 a.m. EST

MÉXICO ELECCIONES - Los Ángeles - La numerosa comunidad de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos reacciona a la elección de Manuel López Obrador como nuevo presidente de su país y la influencia que puede tener su triunfo en las relaciones con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

4 DE JULIO SEGURIDAD - Washington - La detención de una persona que quería cometer un atentado en Cleveland el 4 de Julio supone una llamada de atención sobre el peligro de que las celebraciones del Día de la Independencia sea aprovechado por los terroristas por su fuerte valor simbólico.

INMIGRACIÓN CIUDADANÍA - Washington - Miembros del Congreso y defensores de los inmigrantes lanzan hoy una campaña para derribar lo que llaman el "segundo muro", el que impide a los inmigrantes legales acceder a la ciudadanía.

INMIGRACIÓN ICE - Los Ángeles - La indignación por la separación de familias indocumentadas en la frontera sur ha catapultado el movimiento que pide abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y colocar la idea incluso en el debate electoral de cara a las elecciones del próximo noviembre.

COMERCIO ARANCELES - Washington - La Cámara de Comercio de Estados Unidos (USCC), que representa los intereses de 3 millones de negocios, lanzó hoy una campaña contra los aranceles impuestos por el presidente, Donald Trump, a las exportaciones de productos de la Unión Europea (UE), Canadá, México y China.

PUERTO RICO CINE - San Juan - El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anuncia hoy la construcción de un importante proyecto para la isla relacionado con la industria del cine, un sector que aportó en 2017 unos 180 millones de dólares y que elige la isla como escenario habitual, como es el caso del rodaje actual "The Last Thing He Wanted" con Anne Hathaway y Willem Dafoe.

RUTA 66 - Chicago (IL) - La organización National Trust for Historic Preservation inicia hoy una campaña para lograr la designación como Camino Histórico Nacional de la Ruta 66, una de las carreteras más icónicas país y que está considerada uno de los once lugares históricos más amenazados de Estados Unidos.

HISPANOS CULTURA - Washington - El papel que jugó el general español Bernardo de Gálvez en la guerra de independencia (1779-1783) o la ingeniosa aportación del cubano Desiderio Arnaz a la producción televisiva del país son solo dos de los ejemplos históricos que conmemoraría un futuro museo sobre la cultura hispana en Washington.

