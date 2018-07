Salen a la venta las entradas para las funciones de Les Luthiers en el Teatro Maestranza en septiembre de 2019

2/07/2018 - 17:57

El Teatro de la Maestranza de Sevilla acogerá desde el 6 al 8 de septiembre de 2019 'Viejos Hazmerreíres', el nuevo espectáculo con el que Les Luthiers regresa a España tras el éxito alcanzado con '¡Chist! Antología'. Tres únicas funciones cuyas localidades salen a la venta este 2 de julio.

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

'Viejos Hazmerreíres' es un espectáculo que durante casi dos horas recorre algunas de las obras más celebradas de Les Luthiers, en una flamante antología que para algunos críticos constituye el mejor recopilatorio de la historia del grupo, según un comunicado.

Bajo el hilo conductor de Radio Tertulia, se van montando piezas cuidadosamente elegidas e integradas al eje del espectáculo que les da sentido. De esta manera, cada una de las piezas cobra una nueva dimensión sin perder la esencia original, y así surgen remodeladas versiones de 'Las Majas Del Bergantín' (Zarzuela Náutica), 'Quién Mató a Tom McCoffee' (Música en serie), 'Loas Al Cuarto De Baño' (Obra Sanitaria) o 'Pepper Clemens Sent the Messenger, Nevertheless the Reverend Left the Herd' (ten-step).

Además, incluye obras nuevas como 'Receta Postrera' o 'Un vals culinario' en el que Rosarito y Clarita comparten la receta para la elaboración de un novedoso postre. En esta pieza entra en escena un nuevo instrumento informal como la batería de cocina, conformada por once sartenes y seis ollas.

El repertorio incluye obras de los espectáculos 'Todo Por Que Rías', 'Luthierías', 'Unen Canto con Humor', 'El reír de los Cantares', 'Los Premios Mastropiero', 'Lutherapia y 'Por humor al arte'. El grupo está actualmente conformado por Carlos López Puccio, Jorge Maronna, Tomás Mayer-Wolf, Marcos Mundstock, Martin O'Connor, y Horacio 'Tato' Turano.

El conjunto humorístico, que recibió en 2017 el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, no deja de cosechar éxitos cuando el pasado 26 de abril recibió un emotivo homenaje en el lugar de su primera actuación, el desaparecido Instituto Di Tella de Buenos Aires, con la colocación de una baldosa en la calle peatonal Florida que conmemora el 14 de noviembre de 1967, fecha del estreno de su primer espectáculo 'Les Luthiers Cuentan La Ópera'.

'Viejos Hazmerreíres' se estrenó en Rosario (Argentina) en el año 2014 y ha recibido el aplauso del público y de la crítica tanto de Argentina como de otros países latinoamericanos en los que se ha representado por su capacidad de transformar lo conocido en descubrimiento a través de la reinterpretación de piezas llenas de creatividad, ingenio e ironía.