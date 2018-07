FeSP-UGT asegura que la Comunidad es la "única" que puede solucionar el conflicto de las brigadas forestales

2/07/2018 - 18:13

FeSP-UGT Madrid ha asegurado este lunes que la Comunidad de Madrid es la "única" que puede solucionar el conflicto de las brigadas forestales, tras la huelga convocada por el sindicato hasta el 31 de julio porque a sus horas de trabajo deben sumar las 1.600 de disponibilidad "sin compensación económica".

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, el responsable FeSP-UGT Madrid Prevención y Extinción de Incendios Forestales, Antonio García Zamora, ha apelado al "sentido común" y ha asegurado que la Comunidad de Madrid "son los únicos" que pueden solucionar la situación.

En este sentido, ha relatado que los trabajadores, además de su jornada ordinaria de trabajo, deben de estar más de 1.600 horas al año en situación de disponibilidad para acudir en el plazo de 30 minutos equipados, a requerimiento de las empresas y del operativo de extinción de incendios forestales de la Comunidad de Madrid, sin contraprestación económica. "Es un abuso lo que está ocurriendo y nadie quiere hacer nada", ha destacado.

Así, ha explicado que no se ha producido acercamiento de posturas con la patronal "si no todo lo contrario" y que cuando se produjo la reunión en el Instituto Laboral de Madrid "no hubo avenencia". A ello ha sumado que la Comunidad de Madrid no estableció los servicios mínimos.

De este modo, ha indicado que la Comunidad de Madrid es "quien estipula" en los pliegos las condiciones de estos trabajadores, que "cuando van a su casa" entran en "disponibilidad". "La disponibilidad hay que cambiarla. Que se reduzca y que se cuantifique", ha añadido.

García Zamora ha señalado el pliego elaborador por la Comunidad "ha salido mal desde el minuto uno" y que al nuevo vicepresidente regional y responsable de la Consejería de Presidencia, Pedro Rollán, "no le han contado toda la verdad" desde la "Dirección de Emergencias" respecto a la situación del colectivo. "Apelo al asentido común. Apelo a que nos sentemos la patronal, la Comunidad, los sindicatos y que resolvamos esto de una vez por todas", ha resaltado.

De este modo, ha indicado que quien "verdaderamente conocen el monte" es el personal de las brigadas forestales que "están todo el año" y que "llevan más de 20 años haciendo su trabajo". "No estamos pidiendo nada del otro mundo", ha dicho.

"Ángel Garrido era el responsable de la Consejería. Él era quien podía haber resuelto este tema, ya que en su Consejería se creó el problema. La única persona que puede solucionar esto es Ángel Garrido, ya que tiene que ser conocedor de lo que ocurría en su Consejería cuando era consejero de Presidencia", ha puntualizado.

El sindicato celebrará el 4 y el 5 de julio asambleas informativas con los trabajadores y el 10 organizará una concentración en la Puerta del Sol.

Finalmente, García Zamora, ha explicado que el Tribunal Superior de Justicia Europeo, ha dictado una sentencia en la que a un bombero forestal le daban la razón respecto a la disponibilidad.