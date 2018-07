Iceta conjura al PSC como guía del Gobierno central para recuperar derechos laborales

2/07/2018 - 19:48

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha emplazado este lunes a su partido a erigirse como guía del nuevo Gobierno central en la recuperación de derechos laborales perdidos con la crisis, ahora que se ven signos de recuperación económica.

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

Al inaugurar la jornada 'Nuevas oportunidades, recuperación justa y trabajo digno', ha asumido que el Gobierno capitaneado por Pedro Sánchez (PSOE) "no puede hacer en seis meses lo que no se ha hecho durante seis años".

Sin embargo, ha instado a los asistentes a pasar "de la queja" a la actuación, por lo que ha pedido al centenar de participantes en el acto acompañar al Ejecutivo central en las medidas que debe acometer.

"No solo acompañar al Gobierno; también a iluminar el camino, marcar el paso, en cuestiones que no pueden ser negligidas", ha expresado el líder socialista.

Iceta ha destacado que el Gobierno ya ha dado las primeras noticias: el acuerdo sobre la negociación colectiva que permitirá "la recuperación de salarios", pero ha dicho ser consciente de la necesidad de tomar medidas de todo orden y de afrontar problemas como el reciclaje profesional y los incentivos para contratar a parados de larga duración.

Ha afirmado que la voluntad de los socialistas es crear una sociedad más justa, y ha puesto el foco en regular los mercados, hacer políticas redistributivas y repartir mejor las oportunidades de las rentas, del saber y del poder.

Por eso ha destacado una preocupante situación en España de los parados de larga duración y del fracaso escolar, que "pesa de forma fundamental en el ascensor social".

Iceta ha alertado de que España es el segundo país de la UE con más tasa de paro de larga duración por detrás de Grecia: "No podemos hablar de recuperación de la crisis, de lucha contra pobreza y la exclusión social sin abordar estas cuestiones".

Y para él, ue el Gobierno tenga por delante menos de la mitad de un mandato y no tenga mayoría en el Congreso para abordar medidas que atajen esta situación no es óbice para no plantearse estos debates sobre la situación laboral y aportar medidas para paliar sus efectos.