De Cospedal, sobre los últimos presuntos casos de corrupción: "Todavía no he oído a nadie del PSOE salir a hablar

2/07/2018 - 20:13

La candidata a la Presidencia del Partido Popular María Dolores de Cospedal, sobre los últimos casos de corrupción que afectan presuntamente a miembros del PSOE "en la Comunidad Valenciana, en Andalucía y en otras comunidades de España", ha dicho: "todavía no he oído a nadie del Partido Socialista salir a hablar".

SALAMANCA, 2 (EUROPA PRESS)

Sobre estos asuntos, "anda que no nos han dado lecciones, y no he odio a nadie, empezando por su secretario general", ha añadido María Dolores de Cospedal en referencia también al actual presidente del Gobierno y líder de los socialistas, Pedro Sánchez.

En cambio, la candidata popular ha reseñado que la formación de la calle Génova ha hecho lo que "tenía que hacer", con decisiones "absolutamente contundentes y absolutamente firmes contra la corrupción y contra los corruptos".

Asimismo, ha abogado no solo por "luchar" contra la corrupción sino también por "defender a la gente buena" que hay dentro del partido, que es la "mayoría", y "defender la presunción de inocencia, que también vale para los del Partido Popular".

Así lo ha indicado en un acto con militantes del PP de Salamanca, donde han estado presentes, entre otros, el presidente de los populares en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, y el presidente provincial de la formación del PPm Javier Iglesias.

En este encuentro, De Cospedal ha abogado por "recuperar" la ilusión y promover también una renovación dentro del partido que "no solo consiste en un cambio de caras, la renovación consiste en un cambio de actitud".

En referencia a ese modelo que quiere para el PP, ha reseñado que quiere defender la juventud, pues los populares cuentan a su lado con "la organización juvenil política más importante de España, la más numerosa", en referencia a Nuevas Generaciones. "Se os tiene que ver más", ha dicho en alusión a los jóvenes presentes en la sala.

No obstante, "tampoco estoy dispuesta a que en nuestro partido, y eso no lo digo por mí, con tanta experiencia y tanto conocimiento de pronto a los de más de 45 nos echen a la basura", ha reconocido.

Ya, en general, ha reseñado que "lo más importante de todo" es que el PP salga, de este proyecto de primarias, "unido" y dispuesto "a ganar elecciones"."Tenemos una oportunidad", según sus palabras, después de "gobernar en momentos muy duros" y "tomar medidas que a muchos de nuestros votantes no les gustaron, pero había que hacerlo". "Tenemos que aprender de nuestros errores, y de aquello que hemos hecho bien", ha continuado.

Ahora, "los españoles necesitan un partido de centro derecha", que, según sus palabras, defienda la libertad, la iniciativa individual, el afán de superación, la solidaridad entre territorios y el patrimonio.

"Somos el instrumento político más importante que hay en España para poner freno a lo que estamos viviendo hoy", en alusión al actual presidente del Gobierno "que lo es gracias a los votos de los independentistas" y que, con el traslado de los presos independentistas, va a proceder al "primer pago de la factura" por apoyarle en la moción de censura.

Finalmente, también ha hecho hincapié, durante su encuentro con militantes en Salamanca, donde ha pedido el apoyo a su candidatura para las primarias, en que Pedro Sánchez es "el primer presidente de España que lo es con los votos de Bildu, y esto es muy duro".