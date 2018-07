Cuenca [IN] homenajea a Elena de la Cruz para saldar una "asignatura pendiente"

2/07/2018 - 20:44

El colectivo Cuenca [IN] ha ofrecido este lunes un homenaje "íntimo y personal" a la exconsejera de Fomento de la Junta de Comunidades Elena de la Cruz, fallecida en abril del año pasado, con el objetivo de saldar una "asignatura pendiente", según ha reconocido una de las principales impulsoras del proyecto, Carmen Mota.

CUENCA, 2 (EUROPA PRESS)

A lo largo del acto, en el que ha hecho entrega a su viudo de un cuadro con una viñeta protagonizada por De la Cruz, Mota ha reconocido que Cuenca [IN] no quería concluir su "andadura sin dedicarle un pequeño homenaje", a pesar de que no ha sido el único ya que, ha agregado, "su sonrisa ilumina también varias fotos del recorrido histórico de este año y medio de trabajo" y su "preciosa presencia preside la viñeta final, entre el pintor Zóbel y el ingeniero Domínguez Fuster".

Aunque este grupo de arquitectos también le dedica unas palabras en el panel de agradecimientos del proyecto, a su juicio, "no parecía suficiente".

Tras reconocer que hubiese sido "una suerte multiplicar haceres profesionales con ella", Mota ha espetado que a este colectivo de arquitectos le quedaba rendirle tributo con "aquello que más le gustaría a Elena, que es intentar iluminar un poco, con este pequeñísimo detalle, la más dolorosa de las noches que su ausencia deje en su pareja y su hija".

Con este obsequio, Cuenca [IN] ha pretendido, al mismo tiempo, "ser una voz más para Daniela, de las muchas que le recordarán la ejemplar madre que tendrá siempre".

Junto a algunos vecinos y representantes del Colegio de Arquitectos y de Cuenca Abstracta, el acto también ha contado con la presencia del vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, quien ha agradecido este reconocimiento a una "magnífica consejera pero, sobre todo, una magnífica persona", de la que ha destacado su "capacidad inmensa de empatizar con todo el mundo" y el haber sido una política "muy enamorada de su profesión".

Martínez Guijarro ha subrayado que Elena de la Cruz mantenía una "gran relación" con el conjunto de arquitectos de la región y, "especialmente" con este grupo de profesionales conquenses que ya entonces se destacaba por impulsar "proyectos interesantes para mejorar la accesibilidad en la ciudad de Cuenca con un planteamiento muy participativo".

"Como siempre le gustaba a Elena hacer las cosas en la consejería, dando participación, pidiendo opinión a todo el mundo", ha remachado, al tiempo que ha afirmado que, "desde el primer momento", siempre "estuvo trabajando para que Cuenca [IN] fuera una realidad", por lo que considera de "agradecer" que se homenajee a personas que, como ella, "estuvieron trabajando e implicándose".