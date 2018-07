El marido de Forcadell asegura que el traslado es de "justicia y no es ningún favor"

2/07/2018 - 20:45

El marido de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, Bernat Pegueroles, ha asegurado que el traslado a la cárcel de Puig de les Basses, en Figueres (Girona), es de "justicia y no es ningún favor".

SABADELL (BARCELONA), 2 (EUROPA PRESS)

Así se ha expresado este lunes en la recepción que el Ayuntamiento de Sabadell tenía programado para los familiares de los vecinos de la ciudad encarcelados, Carme Forcadell y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y ha recordado que no haber acercado antes a los políticos y activistas catalanes "era por venganza", remarcando que quién más lo ha sufrido han sido los familiares.

Pegueroles ha apuntado que vendrán a centros penitenciarios catalanes "en las mismas condiciones" en las que están y ha reconocido que es una avance para los familiares.

No obstante, ha defendido que este hecho no debe hacer olvidar que se sigue reclamando su libertad, porque "se ha construido en base a una historia que no es cierta" y ha reivindicado la poca presencia mediática de las mujeres presas.

También ha intervenido el sobrino de Cuixart, Pol Leiva, que ha dicho "no es ninguna moneda de cambio" y ha subrayado que los derechos no se agradecen.