Iglesias: "no basta un gobierno de gestos si no se da contenido a la izquierda"

2/07/2018 - 21:18

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, advirtió este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "no basta un gobierno de gestos", porque a la palabra 'izquierda' "si no se la da contenido no sirve para nada" y se estará "abriendo la puerta a la extrema derecha".

Lo hizo en una acto conjunto con el líder de 'La France Insumise', Jean-Luc Mélenchon, en el Parque del Oeste de Madrid, donde dijo que le gusta "la palabra "izquierda, pero si no se le da contenido no sirve para nada", y que "no basta un gobierno de gestos", porque "si no somos capaces de llenar de contenido el significante 'izquierdas' estaremos abriendo la puerta a la extrema derecha".

Para él, uno de los retos es asumir el "de la seguridad", pero entendiéndola como la que dan la calidad del empleo y los servicios sociales a la gente que los necesita. "Que no nos roben la palabra seguridad, no tiene nada que ver con la policía, con disparar balas de goma a la gente que está nadando", proclamó.

Al final de su discurso retomaría el tema de la inmigración para rechazar, una vez más, el supuesto empeño de la derecha en enfrentar "al último con el penúltimo" y avisar de que "los demagogos" también saben que los inmigrantes son necesarios, sólo que los quieren sin derechos. Pero antes enlazó su concepto de seguridad con una nueva advertencia al Gobierno de Pedro Sánchez.

GOBERNAR DESDE EL PARLAMENTO

"Nuestro papel es dar seguridad hablando de derchos sociales, eso se lo tenemos que explicar al Gobierno actual", estableció. "Que no olviden que están gobernando porque les hemos hecho presidentes con el peor resultado de su historia". Y remató ofreciéndole de nuevo su "mano tendida pero no para poner una palabra muy grande que diga 'izquierda'", sino para dotarla de contenido con medidas sociales. Y de ahí enlazó con la reivindicación del papel de Podemos, celebrando como "una buena noticia" el tener un Gobierno tan débil porque "67 diputados tienen el poder suficiente para gobernar desde el Parlamento".

En otro orden de cosas, Iglesias volvió a defender la plurinacionalidad pero asegurando que también lo hicieron la Monarquía constitucional de Juan Carlos I y Adolfo Suárez, de quienes dijo como de paso que "si Irán ha financiado a alguien en España" ha sido a ellos.

A nivel europeo, advirtió de que el proyecto de la UE no tiene que ver con valores, sino algo tan tangible como el Estado del bienestar, y que por tanto reivindicar los servicios sociales es la forma de salvar Europa. Por eso defendió también la soberanía de los parlamentos nacionales, porque eso significa "respetar siempre la palabra del pueblo" frente a instituciones de la UE que no están sometidas a control democrático.

Curiosamente, sólo se refirió a la renovación de RTVE para proclamar de forma genérica que ahora habrá una televisión pública que no será un "servicio de propaganda", cuando la "extrema derecha la había convertido en su cortijo" y llenado "las tertulias de fachas". Ni una palabra sobre las dificultades para consensuar candidatos a presidir y formar el Consejo de Administración con los otros partidos, que hoy rechazaron la propuesta de PSOE, Podemos y PNV y podrían volver a hacerlo en la votación del miércoles

