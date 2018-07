Cortés y Quer, ofendidos por la ministra de Justicia, afean que se "abandone a las víctimas" y "se defienda a asesinos"

3/07/2018 - 12:38

Los impulsores de la Plataforma para la Prisión Permanente Revisable Juan José Cortés y Juan Carlos Quer, padres de las asesinadas Mari Luz Cortés y Diana Quer, respectivamente, han defendido este martes este tipo de condena de la que "depende la seguridad y la vida de muchos ciudadanos y la confianza en el sistema judicial" y han afeado que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, la tachara de "inhumana" porque eso es "ofender a todas las personas que apuestan por un sistema que garantiza la vida de los más vulnerables en España".

SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)

"No se puede abandonar a las víctimas como se está abandonando, arriconándolas y encima decir que somos personas inhumanas y defender a asesinos y criminales", ha advertido Cortés, junto Juan Carlos Quer, en un desayuno informativo del 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', donde han sido presentados por la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz.

Así, Cortés ha considerado "desafortunadas" las palabras de Delgado, a quien han vuelto a pedir una reunión, y ha recordado que "no hay un Código Penal ni el Estatuto de Corte Penal Internacional que diga que las penas son inhumanas sino que no deben ser inhumanas ni degradantes". "¿Para usted qué es inhumano y degradante? Para mí, inhumano es lo que le hicieron a mi hija, para otras personas no sé", ha señalado.

"¿Una pena inhumana es que se pegue diez o quince años en la cárcel como están las prisiones, con televisión, piscina, cursos de formación y salen con carrera? El asesino de mi hija sale con Derecho y yo, que amo el Derecho, no puedo porque tengo que mantener mi familia", ha advertido.

Cortés ha llamado a elegir entre los asesinos o las víctimas porque "o nos protegemos o ellos va a atacar constantemente la vida de los hijos y los más vulnerables". "O tenemos la capacidad suficiente de impedir que esas personas vuelvan a atentar contra la vida o al final los dejaremos en la calle y volverán a quitarle la vida a otra persona", ha alertado.

Ante esta situación, ha señalado que si la ministra de Justicia es "capaz y garantiza que los presos violadores y pederastas no van a volver a reincidir", le da la autoridad para que los llame "inhumanos". "Pero si no es así, mejor que se calle", ha subrayado, toda vez que ha afirmado que no sería capaz de "soltar a la calle a una persona que me diera la duda de que pudiera atacar a otra persona impunemente".

"Yo pensaba que la Justicia española nos amparaba a la gente de bien, nos protegía", pero ha indicado que, cuando se habla de derechos, la ministra de Justicia "les da más derechos a ellos que a nosotros". "Mi hija tenía derecho a la vida, a la integridad, a seguir viviendo con sus padres. Yo, a seguir viviendo con mi hija y mi mujer tenía derecho a que su hijita se hiciera mayor", ha subrayado Cortés, quien ha aseverado que, no obstante, "no todos tenemos los mismos derechos", ya que "los que atacan y quitan la vida tienen menos derechos".

Ante esto, ha reclamado que la pena se equipare al daño producido frente al "desajuste tan grande" que hay en la actualidad, cuando a "un violador y un asesino le cae por cada delito cuatro años y una persona que roba o realiza un fraude, que está mal, le caen seis años". "No es equiparable", ha dicho.

Asimismo, ha reclamado que si el Gobierno "quiere soltarlos y derogar la Prisión Permanente Revisable", que ofrezca otra medida para "estas personas no salgan sin estar arrepentidos". "Estoy dispuesto a negociar eso, pero que me lo den. "No van a ser capaces", ha subrayado.

AL GOBIERNO CENTRAL

Respecto al nuevo Gobierno central, ha mostrado sus dudas sobre el hecho de que vayan a consultar al Tribunal Constitucional (TC), pero es "optimista y piensa que no la van a tocar" porque la Prisión Permanente Revisable pertenece a las "personas de bien, justa y equilibrada".

No obstante, ha afirmado que en los diez años que lleva luchando por este tipo de condena "todavía no ha escuchado a un político que haya dicho algo coherente" y ha criticado que "se aferren a decir que esto es un acto de venganza".

QUER: "INCOHERENCIA DE CLASE POLÍTICA"

Por su parte, Juan Carlos Quer, tras recordar el caso de su hija Diana, ha criticado la incoherencia de la clase política que ha pasado de decir de ellos que son "padres que les mueve la venganza" y que "no se debe legislar en caliente" a decir, tras la sentencia de La Manada, que "hay que cambiar el Código Penal de manera inmediata para amparar los derechos de las mujeres".

En este sentido, ha lamentado que les hayan dado "la espalda" en el Congreso de los Diputados, pero ha subrayado que, en cinco meses, esta iniciativa cuenta con más de 3.200.000 apoyos de ciudadanos, "de izquierda y de derecha", porque "la protección de nuestros hijos no tiene ideología".

Quer ha explicado que la Prisión Permanente Revisable "no es una cadena perpetua "sino una pena avalada por los derechos humanos, la Corte Internacional y existe en otros países europeos". Frente a esto, ha criticado que los jueces estén alineados "día sí y día también" con los movimientos progresistas "haciendo siempre la campaña en el mismo modo, con un nivel de incoherencia tan brutal como para defender a los criminales".

Así, ha explicado que este tipo de condena lo que busca es que "no se pongan en la calle a presos que están sin rehabilitar", teniendo en cuenta el alto índice de reincidencia de los delincuentes sexuales.

"Cuando el PSOE se apoya en la mayoría social para la ley de la eutanasia, le digo que actúe con la misma coherencia política y escuche también a sus bases, a la realidad ciudadana y que vean lo que se está haciendo en el ámbito europeo por parte de los países más avanzados", ha subrayado.