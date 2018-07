La alcaldesa de Cáceres evita pronunciarse por un candidato porque el voto es "libre y secreto"

3/07/2018 - 14:25

El presidente extremeño del PP incide en que su apoyo a Dolores de Cospedal es "su opinión personal" y no del partido

CÁCERES, 3 (EUROPA PRESS)

La presidenta local del PP de Cáceres y alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, ha evitado decantarse públicamente por alguna de las seis candidaturas que optan a presidir el partido a nivel nacional y ha aludido al voto "libre y secreto".

Nevado ha rehusado posicionarse por algún candidato o candidata en un encuentro con los medios de comunicación antes de un acto con afiliados en el que participaba el ex presidente de Fomento Íñigo de la Serna, y en el que también estaba presente el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, que ayer mismo anunció su apoyo personal a la candidatura de María Dolores de Cospedal.

Íñigo de la Serna está este martes recorriendo Extremadura a favor de la candidatura de la que fuera vicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, y ha mantenido un encuentro con afiliados en la sede provincial del PP en la capital cacereña. Antes, ha visitado Plasencia y esta tarde estará en Don Benito.

Al ser preguntada Nevado sobre si apoyaba alguna candidatura, la alcaldesa cacereña ha defendido que su presencia en este acto se debe a que es la presidenta local del PP y "las puertas del partido están abiertas a todas las candidaturas" para presentar sus proyectos.

"Hoy está aquí Íñigo de la Serna apoyando a una de las candidatas, Soraya Sáenz de Santamaría, que a mi me merece todo el respeto, todo el cariño, y todo el apoyo como hemos hecho con todos los candidatos que han venido a la ciudad de Cáceres, o a los que apoyan una candidatura", ha señalado.

Nevado ha agradecido la visita del ex ministro de Fomento y ha apelado a la "libertad" que ha profesado el PP que va a elegir, por primera vez, en unas primarias a sus candidatos. "También agradezco que ese proceso sea con libertad y transparencia y el jueves todos acudiremos a las urnas y es donde depositaremos el voto libre y secreto", ha zanjado la alcaldesa.

APOYO PERSONAL DE MONAGO

Por su parte, Monago ha aclarado que el apoyo a Dolores de Cospedal es personal y no como partido en Extremadura, y ha defendido que "su opinión" tiene el "mismo peso que el de cualquier compromisario con derecho a voto, ni más ni menos".

"Yo no he manifestado mi opinión hasta el día de ayer y he permitido que la gente se expresara y apoyara a los candidatos que quisieran, pero creo que tengo derecho a dar mi opinión, como lo han hecho diputados, alcaldes y concejales, y los hay que quieren mantener su voto en secreto y es muy respetable, pero yo he dado mi opinión", ha insistido.

Monago ha incidido en que "solo se puede votar a uno", porque si le permitieran votar a tres, "compartiría con más intensidad" la visita a Extremadura del ex ministro Íñigo de la Serna. "Uno manifiesta sus preferencias, y dicho esto, cualquiera de los que se presenta, son mejor que Sánchez porque son candidatos del PP", ha espetado, al tiempo que insiste en que todos los candidatos tienen las puertas abiertas de las sedes extremeñas.

El presidente de los 'populares' extremeños se ha mostrado convencido de que el PP "saldrá mucho más fortalecido" de este proceso de primarias, que es algo nuevo en las filas del PP y que "extraña un poco" pero augura que, en próximos procesos, se verá "con más normalidad", ha concluido.