Cataluña. rivera dice a sánchez que en democracia "sí hay condiciones" para dialogar

3/07/2018 - 13:52

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, advirtió este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que en democracia "sí hay condiciones" para dialogar, y solo se puede dialogar con los independentistas de Cataluña cuando regresen a la legalidad y renuncien a "desafiar" el orden constitucional.

Rivera intervino ante los parlamentarios de Ciudadanos reunidos en el Congreso de los Diputados, mientras en otra sala de la Cámara la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, comparecía ante la Comisión Constitucional y aseguraba que el Ejecutivo esta dispuesto a un diálogo "sin cortapisas" con la Generalitat de Cataluña.

En su opinión, esas declaraciones son "preocupantes" y denotan "la debilidad, la fragilidad y las hipotecas" de Sánchez con quienes han dado un golpe a la democracia. Rivera recordó que el portavoz de ERC, Joan Tardà, reclamaba "gestos" al Gobierno y "ya los tiene".

"En democracia sí hay condiciones", le dijo, entre ellas respetar a todo el pueblo español, "no llamarnos bestias taradas", respetar a las mayorías políticas y sociales, no "insultar" desde la televisión pública a quien gana las elecciones, no hacer "purgas" entre los agentes que respetan la Constitución y no "premiar" a quienes se saltan la ley. "Sí hay condiciones en democracia: la propia democracia", sentenció.

Por tanto, insistió, solo se puede dialogar con los independentistas "cuando vuelvan a la democracia" y pongan "fin definitivo" al proceso separatista y al "desafío" al orden constitucional. Mientras, añadió, "nos va a tener enfrente defendiendo la dignidad del pueblo español".

Rivera acusó además a Sánchez de no querer recibir a las víctimas de ETA mientras pacta "excarcelaciones" de presos de la banda terrorista incurriendo en una política "indecente" que rompe el consenso en lo que debe ser una política de Estado. "¿Cómo puede tener el estómago de hacer esta política con lo que ha sufrido este país?", se preguntó, "¿cómo puede dormir tranquilo dando provilegios a quienes han querido destruir este país?".

EL PP EN EL "PASTELEO"

Se refirió también al "pasteleo" con los nacionalistas para renovar el Consejo de Administración de RTVE obviando el concurso público en el que se ha trabajado durante casi dos años, y una vez que el PP está dispuesto a participar en ese acuerdo sentenció que "no hay esperanza más allá de Ciudadanos" para regenerar la democracia en España. "Los impuestos de los españoles no están para financiar las campañas electorales de nadie", alertó.

Anunció que Ciudadanos presentará una propuesta legal para preservar la independencia de otro organismo que Sánchez quiere "colonizar", el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), y se mostró convencido de que los españoles "nos van a votar mucho más" precisamente por no sumarse a esos acuerdos "vergonzantes" que impulsa el "bipartidismo de amiguetes".

(SERVIMEDIA)

03-JUL-18

CLC/gja