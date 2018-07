Smart City Expo reunirá en Barcelona a más de 700 ciudades y 400 ponentes

3/07/2018 - 14:27

Smart City Expo World Congress reunirá del 13 al 15 de noviembre en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona a más de 700 ciudades, 700 expositores y 400 ponentes bajo el lema 'Cities to live in' --ciudades en las que vivir--.

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

A falta de cinco meses para su celebración, el salón, dedicado a las ciudades inteligentes y las soluciones urbanas, ya ha llenado el 90% de su superficie expositiva, superando las cifras del año pasado en un 20%, ha informado Fira de Barcelona este martes en un comunicado.

Entre las 700 empresas expositoras participan compañías como Acciona, Alstom, Bosch, Bouygues, Cellnex, Cisco, Dassault Systèmes, Deloitte, Engie, FCC, Ferrovial, Fiware, Hexagon, Huawei, Inesa, Mastercard, Microsoft, Mobileye, Nec, Rambus, Schreder, Suez, Ubiwhere, Urbaser y Worldsensing, entre otras, que cubrirán más de 35.000 metros cuadrados.

Además, la exposición también albergará un gran número de ciudades, regiones y países que expondrán sus proyectos, incluyendo Austria, Barcelona, Berlín, Bruselas, Buenos Aires, Busan, Dubai, Estonia, Flandes, Florencia, Hangzhou, Israel, Japón, Corea, Lyon, Montevideo, Holanda, Noruega, Praga, Taipei, Tel Aviv, Tailandia y Estados Unidos, entre otros.

"El crecimiento continuo de Smart City Expo World Congress confirma el acierto en la apuesta que hicimos hace casi ya una década por un nuevo ámbito industrial y de desarrollo sostenible que ha confirmado su papel clave para las ciudades de todo el mundo", ha destacado el director del Smart City Expo, Ugo Valenti.

SHARING CITIES SUMMIT

Smart City Expo World Congress también será la sede de Sharing Cities Summit Barcelona 2018, que comenzará el 12 de noviembre y que reunirá a alcaldes y otros representantes de ciudades de todo el mundo para debatir cómo el crecimiento continuo de las economías colaborativas afecta la vida y el desarrollo económico de las ciudades, y qué medidas innovadoras se pueden tomar para afrontar los desafíos y las oportunidades que presentarán.

Con ciudades como Ámsterdam, Milán, Montreal, Nueva York, París, Toronto y Viena entre los participantes confirmados, la cumbre de este año se centrará en impulsar los resultados de la colaboración entre las ciudades y las estrategias de comunes.