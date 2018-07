Junta pide colaboración a la Agencia Tributaria para cruzar datos sobre viviendas turísticas y evitar ilegalidades

3/07/2018 - 14:33

El director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Javier Ramírez, ha pedido la colaboración de la Agencia Tributaria para cruzar datos sobre viviendas turísticas y evitar así posibles ilegalidades, al tiempo que aboga por extender la experiencia que ya se lleva a cabo en Valladolid con la actuación de la Policía Nacional ante determinadas denuncias al conjunto de las capitales de provincia.

VALLADOLID, 3 (EUROPA PRESS)

Esta petición se ha producido tras mantener una reunión con los concejales de turismo de todas las capitales de provincia de la Comunidad a excepción de Burgos y Palencia con el fin de coordinar las actuaciones relativas a este tipo de establecimientos que, a pesar de que no son un problema en la Comunidad porque supone únicamente el 4,3 por ciento del total de plazas turísticas, es necesario "anticiparse" ante una posible proliferación de los mismos.

Ramírez ha detallado que ya existe una regulación de este tipo de establecimientos a modo de Decreto regional, no obstante ha considerado necesario que se trabaje en la coordinación de elementos comunes en las provincias. Un acuerdo de mínimos similar en todas ellas donde se tenga en cuenta el número de habitantes, la demanda y la oferta hotelera, parámetros que no hacen posible el "café para todos".

"Este tipo de establecimientos actualmente no supone un problema para el sector turístico de Castilla y León pero debemos anticiparnos y establecer herramientas necesarias para que no suponga un problema en el futuro", ha aseverado el director general de Turismo, quien ha insistido en que no existe una solución única ante "circunstancias" diferentes.

Asimismo, ha abogado por extender el modelo de control de forma conjunta con la Policía Nacional que ya funciona en Valladolid con el fin de incrementar "esfuerzos y recursos" en materia inspectora, a lo que ha sumado la necesidad de que se implique también la Agencia Tributaria, que ya obliga a declarar los ingresos percibidos de esta actividad, para cruzar datos y hacer aflorar estos establecimientos.

En Castilla y León existen actualmente 1.070 viviendas turísticas registradas que suman un total de 7.565 plazas de un total de 175.164 en la Comunidad, lo que supone un 4,3 por ciento del total. "Hablamos de un porcentaje muy bajo", ha concluido.

CONCEJALES

Por su parte, el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Julio López, ha avanzado que desde el Consistorio al que representa ya trabaja en la elaboración de una Ordenanza que regule este tipo de establecimientos, ya que actualmente existen unas 290 peticiones de licencias que no se pueden regular dada la carencia de esta figura en el Plan General de Ordenación Urbana.

No obstante, ha asegurado que se trata de una actividad que debe ser regulada pero no "prohibida" porque no es "preocupante", por lo que ha avanzado que no será más restrictiva que el Decreto de la Junta.

Por su parte, la concejal de Valladolid, Ana Redondo, ha abogado por trabajar en un acuerdo de mínimos para regular en todos los ayuntamientos de una forma "armonizada".