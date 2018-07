El gobierno aprobará el ii plan de derechos humanos

3/07/2018 - 13:44

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

El Gobierno aprobará el II Plan de Derechos Humanos, que según la vicepresidenta, Carmen Calvo, el anterior Ejecutivo del PP dejó parado "probablemente porque no lo comparte".

Así lo anunció Calvo en su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, donde anunció la disposición de llevar a término esta iniciativa, con 172 medidas y que está pendiente desde 2012, y que dijo que intensificará las obligaciones jurídicas con los derechos humanos. La vicepresidenta se marcó el objetivo de "construir igualdades", porque "lo justo es lo que nos iguala y todo lo demás es injusto".

Además, Calvo tachó de "debate falsario" el que se establece cuando se dice que la democracia está en crisis, y reiteró la intención del Gobierno de "no mirar para otro lado" en política migratoria, y de aprobar una ley por la igualdad salarial entre hombres y mujeres y una Ley de Cambio Climático y Transición Energética y de derogar los aspectos más lesivos de la Ley de Seguridad Ciudadana.

También resaltó poner el Pacto de Estado contra la Violencia de Género bajo la competencia directa del presidente, y abogó por huir del filibusterismo político en este tema, "un terrorismo específico" contra las mujeres, y prometió reforzar ese pacto pero no moverse de él. No obstante, prometió abundar en el tema cuando comparezca la próxima semana ante la Comisión de Igualdad, Ministerio que también preside ella.

En el turno de portavoces, desde el PP, Francisco Martínez prometió una oposición firme desde la España constitucional, con cooperación en la defensa de las libertades y el Estado autonómico y en la lucha contra la violencia de género, pero a la vez cuestionando la "gigantesca contradicción" de que un Gobierno que se presume regenerador se sustente en un partido con 84 diputados y una "coalición de perdedores" con frágil cohesión parlamentaria y haya sacado adelante una moción "por la dignidad de las instituciones" con el apoyo de grupos como Bildu y los independentistas catalanes.

Martínez también reprochó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haber incurrido en ejemplos de "culto a la imagen" que nunca se habría permitido su predecesor, Mariano Rajoy; y haber olvidado su impresión inicial de que la legislatura estaba acabada y había que convocar elecciones anticipadas. De todo ello concluyó que la única hoja de ruta fue ocupar el poder, pues se han renovado todos los cargos públicos con "reparto del botín" con Podemos entregando RTVE a este partido.

Finalmente, preguntó a Calvo cuáles son sus intenciones sobre la reforma de la Constitución, en relación al desafío independentista en Cataluña si persiste la vía unilateral y en este sentido se sumó a Juan Carlos Girauta (Ciudadanos) y Joan Tardà (ERC) para pedirle que aclarara si "diálogo sin cortapisas" incluye hablar sobre el referéndum de autodeterminación. Finalmente, le pidió aclaraciones sobre la posible excarcelación de presos de ETA, que es "una triste manera de mantener vivo el nombre de la banda" que nadie le pide y recriminó que, antes de hacer el anuncio, Sánchez tendría que haberse reunido con las víctimas y con las fuerzas que forman parte del Pacto Antiterrorista.

El socialista Gregorio Cámara destacó el "compromiso" del nuevo Ejecutivo con los derechos, compromiso con el Parlamento, compromiso con la reforma constitucional y compromiso con Europa.

Destacó la "rapidez e ímpetu con que han abordado tarea" y puesto en marcha "medidas inmediatas de gran sensibilidad social frente a recortes del PP, que ha descargado parte importante crisis sobre clases medias y desfavorecidas".

Por parte de Unidos Podemos, Íñigo Errejón felicitó a Calvo por su intervención y celebró que "ha regresado la discusión política y la oportunidad de cambiar cosas" y "desbloquear el Legislativo", para lo cual "es imprescindible construir mayorías" para recuperar la confianza en que el futuro será mejor que el presente y menos desigual. "La tarea fundamental de cualquier progresista es equilibrar", estableció, proponiendo blindar los derechos sociales en la Constitución para que ningún Gobierno pueda volver a intentar salir de una crisis aumentando la desigualdad y volviendo al "feudalismo". Por eso insistió en derogar las dos reformas laborales.

Errejón interpretó que no se puede posponer la reforma territorial a otros temas, defendió frente a Ciudadanos los derechos de las colectividades y no sólo los de los individuos, dio por constatado que las sentencias judiciales no resuelven los problemas políticos. En esa línea, preguntó a Calvo si va a recuperar la Comisión bilateral Generalitat-Estado y retirar algunos de los recursos al TC que impiden desarrollar algunas leyes catalanas y mejorar la financiación de las comunidades y ayuntamientos para no impedir de hecho su autonomía.

CONSTITUCIÓN

Finalmente, pidió una reforma de la ley electoral para hacer un parlamento más proporcional, dejando la reforma de la Constitución para más tarde, y añadir a las medidas del Valle de los Caídos retirar las subvenciones a la Fundación Francisco Franco y buscar a los enterrados en cunetas, algo que en realidad ya reivindicó Calvo en su intervención inicial.

El portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, afeó al Gobierno que haya empezado saltándose la ley por el decreto para renovar RTVE, situó el nacionalismo como un gran problema europeo y denunció la "ambigüedad" de que Calvo hablara de diálogo sin cortapisas, sumándose a la pregunta de Tardà si Sánchez va a hablar con Torra de un referéndum, sí o no, porque la Constitución "no es un mapa", sino que "prescribe, no describe". Finalmente, preguntó si el Gobierno es consciente de la indignación que ha suscitado en Marruecos el acogimiento al buque 'Aquarius'.

El diputado del PNV Mikel Legarda reclamó un "diálogo democrático y sin cortapisas" con los gobiernos autonómicos, dijo que juzgará por los hechos si el Gobierno veta o no al Parlamento y que le congratula la aprobación del II Plan de Derechos Humanos. Sobre memoria histórica, subrayó que hay una deuda pendiente con las víctimas del franquismo en las condenas judiciales de entonces que no se quiso acometer en la ley del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Desde ERC, el portavoz Joan Tardà subrayó que nadie de su formación ha exigido la "imprescindibilidad de negociar", sino la de dialogar, y sólo pueden arrojar la sospecha quienes quieren evitar un diálogo entre el Gobierno español y el catalán.

Así, insistió en pedir que se hable del referéndum a cambio de que ERC también escuche las propuestas del Gobierno dentro de la Constitución. Se trata, por tanto, de fijar "el marco en que vamos a movernos en los próximos meses", y vinculó esa posición con que "mañana tenemos que tomar una decisión", constató sobre la necesidad de que ERC apoye la renovación del Consejo de Administración de RTVE. Abogó por incluir en el orden del día de la reunión del lunes entre Pedro Sánchez y Quim Torra el diálogo "sin cortapisas" deslizando que eso le permitiría a ERC "echarles una mano mañana" con la votación de RTVE.

Desde el PDECat, Jordi Xuclà pidió la nulidad de los juicios del franquismo y que se modifique el artículo 49 de la Constitución para eliminar la palabra "disminuidos" en referencia a las personas con discapacidad; un cambio para el que ve posible lograr un consenso de tres quintos para satisfacer las demandas del Cermi y de la periodista Virginia Bendito, periodista de Ilunion que ha trabajado en el área de Noticias de Servimedia, a la que citó por su nombre por su lucha en este ámbito.

Desde el Mixto, la portavoz de EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia pidió las transferencias pendientes al País Vasco y, precisamente por la importancia que da a la memoria histórica, echó en cara al Gobierno haber impedido modificar la Ley de Amnistía para juzgar los crímenes de lesa humanidad del franquismo.

Mientras que el diputado de UPN, Iñigo Alli, le preguntó qué opinión tiene el PSOE de la pretensión del nacionalismo vasco de anexionar Navarra, le recordó la colaboración histórica entre UPN y el PSN y preguntó si se van a hacer concesiones a presos etarras que no se han arrepentido de sus crímenes. Finalmente, reclamó las inversiones comprometidas con Navarra.

(SERVIMEDIA)

03-JUL-18

KRT/MML/gja