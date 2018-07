Alcaraz niega "espionaje" al TAL y aclara que el subsecretario está mirando espacios para ampliar la Conselleria

El conseller responde al PP que comparecerá "con mucho gusto" en Les Corts

El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, ha negado este martes que el subsecretario de su departamento, Alfons Puncel, estuviera "espiando" en la Fundación del Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL) de la Comunitat. Según ha explicado, la sede del TAL se encuentra en el edificio anexo al de la Conselleria y desde el jardín de esta, Puncel hizo una fotografía aprovechando una "ventana abierta", dado que Transparencia busca ampliar sus infraestructuras y está "mirando espacios cercanos" donde ubicar nuevos despachos.

Alcaraz ha realizado estas declaraciones junto al conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, durante la presentación del nuevo visor presupuestario de la Generalitat que se incorpora como herramienta de transparencia en el portal GVAOberta, al ser preguntado por la información que publica 'Levante-EMV' sobre que el subsecretario de la Conselleria fue "pillado espiando" en la sede de la Fundación del TAL, y que esto generó un incidente de seguridad.

Al respecto, Alcaraz ha querido dejar claro que la Fundación del TAL tiene sede en el "edificio estrictamente anexo" al de la Conselleria de Transparencia, "incluso tiene accesos comunes" y "el jardín al que se alude, para darle un toque poético al asunto, es el jardín de la Conselleria".

Según le ha explicado Puncel, "él estaba en el jardín y había unas ventanas abiertas e hizo unas fotos de lo que estaba allí, de lo que se veía allí y que estaba vacío". "No es lo mismo que estar espiando una situación donde hay gente, yendo a otro edificio... es que estamos hablando del jardín de la Conselleria". "No entiendo qué se espía, que es el concepto de descubrir algo que permanece oculto", ha remarcado.

Asimismo, el conseller ha señalado que Transparencia está "intentando ampliar el espacio y se están mirando espacios cercanos porque se han creado estructuras autónomas dentro de la Conselleria, aparte de su natural crecimiento, como una Oficina de Conflicto de Intereses o la Oficina de Protección de Datos, o incluso el Consell de Transparencia que no tiene despachos propios y le hemos prometido y entonces se estaba mirando".

Con este objetivo, según le ha trasladado el subsecretario, "había una ventana abierta" e hizo "una foto por ver si aquello puede servir". "Iba con el móvil como todo el mundo e hizo una foto. Yo de verdad no alcanzo a entender qué está mal hecho, no lo alcanzo a entender", ha manifestado Alcaraz.

"INCAPAZ DE INTERPRETAR EL SIGNIFICADO POLÍTICO"

"Yo soy incapaz de interpretar cual pueda ser el significado político de ese hecho", pero en todo caso, "si existe un informe o una denuncia que oficialmente me llegue a mí, que no me ha llegado, pues adoptaríamos las medidas de ordenar una investigación o algo suplementario", ha apuntado.

Al parecer, ha continuado, "había una persona dentro que trabaja para esta fundación y según la noticia que yo he leído ella declara que cree que el subsecretario cuando hace la foto ignora que ella estaba dentro.

El conseller cree que "la persona que estaba allí probablemente se sobresaltaría al oír un ruido y ve a alguien que hace unas fotos y se lo comunicaría al guarda de seguridad de esa parte del edificio y esa persona habrá remitido un parte a quien corresponda" y según el "protocolo" que tenga que seguir.

En todo caso, la Conselleria de Transparencia ya está preparando una respuesta ante este hecho, sobre el que Alcaraz ha señalado que "se entiende mejor si se conoce el edificio porque son dos edificios que están unidos, que tienen comunicación entre ellos pero que las entradas oficiales están cada una por una calle".

De hecho, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, --que ha confirmado la existencia del citado "parte de vigilancia", que no denuncia-- ha agregado que "en este edificio hay muchas cosas porque se utiliza para solucionar problemas temporales y provisionales de espacio, y ahí van pasando. Por ejemplo, ahora está Dirección General de Presupuestos porque estamos haciendo obras en la Conselleria y también hay otras consellerias allí".

"UNA EXPERIENCIA MUY GRATIFICANTE"

Ante las críticas del PP, que ha solicitado la comparecencia dle conseller de Transparencia en Les Corts para que aclare estos hechos, que ha calificado de "episodios de novela negra", Manuel Alzaraz ha asegurado que comparecerá "con mucho gusto. "Hablar de novela negra con el PP, que puede ser una experiencia muy muy gratificante", ha ironizado.