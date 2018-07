Candidatos de PSOE, Podemos y PNV para RTVE apuestan por "recuperar la credibilidad" y los del PP defienden "pluralidad"

Los cuatro candidatos propuestos por el PSOE, Unidos Podemos y PNV para renovar el Consejo de Administración de RTVE, han apostado por "recuperar la credibilidad" de la radiotelevisión pública, por garantizar su sostenibilidad y acabar con la "privatización", mientras los candidatos propuestos por el PP han defendido su gestión actual, su "pluralidad", se han comprometido a garantizar una cadena "de todos" y han rechazado que se use a la corporación como "arma arrojadiza".

El candidato propuesto por el grupo parlamentario popular Jenaro Castro, director de Informativos no diarios de TVE y de Informe Semanal, ha apostado por "una RTVE libre, competitiva, fuerte y de todos", ha criticado que se la utilice como "arma arrojadiza" o al servicio de los intereses políticos y ha defendido el esfuerzo de los 6.400 trabajadores de la corporación que "en su mayoría ha adoptado una posición de discreta neutralidad". "A veces no merecemos lo que se nos critica", ha puntualizado.

Entre los asuntos que habría que abordar en RTVE, Castro ha destacado el "problema de financiación" después de retirarse la publicidad así como la "plantilla desproporcionada" que, a su juicio, debería "revisarse". Además, ha indicado que "no se pueden cuestionar siempre los informativos" que ha calificado como "los mejores".

Por otro lado, la periodista Carmen Sastre Baellas, actual directora de Contenidos Informativos de TVE y que fue defensora del espectador de RTVE, también propuesta por el PP, se ha marcado como objetivo "intentar que RTVE siga por la senda en la que está y mejorando".

A su juicio, RTVE es "plural" y, preguntada por la senadora de Esquerra Republicana Mirella Cortès por el "relato falso" de la crisis de Cataluña, ha defendido la cobertura pues considera que se han recogido "todas las voces". Asimismo, ha agregado que la cadena "no está gubernamentalizada" sino que "lo normal es que en unos informativos tenga más cabida el Gobierno porque es el que legisla". En todo caso, ha reconocido que "siempre se puede ser más plural" y que están haciendo un esfuerzo por estar a la "vanguardia".

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN "PROVISIONAL"

El tercero de los candidatos del grupo popular que ha comparecido en la Comisión de Nombramientos en el Senado, José Luis Peñalosa, ha indicado que el Consejo de Administración "provisional y transitorio" que saldrá del Parlamento en los próximos días, no debería adoptar "cambios de rumbo" sino "limitarse a la gestión y administración ejecutiva ordinaria".

En este sentido, ha puntualizado que hay pendientes tareas "trascendentes" pero que ve "imposible" abordar en tan poco tiempo cómo "la aprobación de un mandato marco de la corporación caducado desde 2017" o "la necesidad compartida de mejorar la ley de financiación de RTVE". Por ello, se ha decantado por la "estabilidad y la tranquilidad" en la cadena.

Mientras, por parte del PSOE, Unidos Podemos y PNV, el candidato al Consejo de Administración de RTVE Fernando López Agudín, que fue director de Informe Semanal, ha calificado de "grave" que un medio público se convierta en un "medio privado" como considera que ha ocurrido con RTVE pues "está privatizada siempre por el Gobierno de turno". "El problema de RTVE son los políticos que no resisten la tentación de intervenir", ha apostillado.

A su juicio, solo aprueban dos etapas de RTVE: aquella en la que estuvo dirigida por Fernando Castedo; y la que tuvo al frente de la corporación a Luis Fernández, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

ENCENDER LA TELEVISIÓN Y ESCUCHAR "LA VERDAD"

Por su parte, Ana Isabel Cerrada, que se ha presentado como "no periodista" pero buena conocedora de la corporación de RTVE donde lleva trabajando 33 años, ha apostado por "recuperar la credibilidad" de RTVE. "Que cuando el espectador nos elija sea porque sabe que aquí va a escuchar la verdad", ha subrayado.

"¿Qué es el servicio público? ¿Qué es la sanidad? Para mi es lo mismo. La Sanidad me cura el cuerpo pero necesito tener también la cabeza bien amueblada y que cuando ponga la 'caja' o la radio me cuenten la verdad, que pueda estar bien informada, que no me engañe el médico, que no me engañe el presentador del telediario, eso es el servicio público", ha insistido.

Igualmente, ha puesto de relieve la importancia de la presencia femenina en la corporación y ha indicado que RTVE ha de ser "sostenible económicamente"; "puntera" tecnológicamente y ha de garantizar la "pluralidad" lingüística. Sobre la música en la programación de RTVE, ha apostado por una mayor presencia de músicos y compositores españoles de primera calidad en los programas musicales aunque sea "muy fácil sucumbir a Madonna".

Mientras, Josep-Lluis Micó, que ha investigado sobre la introducción de la tecnología en la televisión y los medios digitales y que colabora desde 2011 en RNE, ha apuntado que existe un "margen de mejora" en lo que se refiere a la credibilidad y ha añadido que se puede "aspirar a más audiencia sin renunciar a la calidad" ni al "rigor" y ha puesto el ejemplo de programas como Master Chef, Operación Triunfo o Las Mañanas de RNE.

"EN MANOS DEL GOBIERNO DE TURNO"

Asimismo, ha invitado a evitar la "percepción" de que la televisión y la radio públicas están "en manos del Gobierno de turno" y ha enumerado los pilares sobre los que debe asentarse esta nueva etapa: el servicio público "irrenunciable", el impulso a los contenidos en las plataformas digitales y los profesionales. "Cabe reclamar una gestión independiente en la que el criterio profesional esté por encima de cualquier otro componente", ha subrayado.

Por su parte, el periodista Juan Tortosa, que ha trabajado en Televisión Española, Canal Sur, Diario 16, CNN+, Cuatro y Público, entre otros medios, se ha comprometido a trabajar para que entre "aire fresco" en la corporación así como por una "información libre" y por la "transparencia" y considera que es el momento de poder hacerlo pues "la coyuntura del país permite que la televisión no sea solo de un grupo mayoritario".

"Quiero que no me dé vergüenza cuando mi hija me diga: '¡Vaya televisión pública que hay en este país!'", ha precisado, para explicar que cree posible hacer una televisión "al servicio de todos los españoles". También ha destacado el ejemplo de programas como Operación Triunfo que ha logrado congregar a la juventud frente al televisor.

Preguntado por la senadora de Esquerra Republicana Mirella Cortès por si considera que la televisión pública debería emitir documentales como 'Las cloacas del Estado', ha respondido que "por supuesto" debería emitirse, así como otros que reflejen "otras sensibilidades".