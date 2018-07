Espadas defiende la decisión "soberana" de validar el examen de Tussam con 20 preguntas anuladas

3/07/2018 - 14:52

Ve "legítima" la petición de que la prueba sea repetida pero señala que la decisión ha sido adoptada por amplia "mayoría" del tribunal

SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde hispalense, Juan Espadas (PSOE), ha defendido este martes la decisión "soberana" adoptada por el tribunal del concurso oposición promovido por la empresa municipal Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam) para su nueva bolsa de empleo de conductores, a la hora de validar la prueba teórica inicial en la que fueron anuladas 17 preguntas al no ceñirse las mismas al temario y continuar con el proceso selectivo.

En declaraciones a los medios de comunicación, Espadas ha lamentado el "incidente" surgido en este concurso oposición impulsado por Tussam para conformar dicha bolsa de empleo con 200 aspirantes a conductor perceptor, señalando que el "error" cometido por la empresa contratada para la confección y organización de las pruebas selectivas ha sido toda una "desagradable sorpresa".

En ese sentido, ha defendido la postura adoptada por el tribunal del concurso oposición, que finalmente ha decidido que los errores cometidos por la empresa en las preguntas del examen tipo test que constituía la primera prueba "no han afectado a los principios de igualdad, mérito y capacidad", optando por continuar con el proceso selectivo anulando las 17 preguntas que no hubieron de formar parte del mismo al no ajustarse al temario, y tres más que contenían errores.

Al respecto, y ante la concentración celebrada este pasado lunes ante las instalaciones de Tussam en demanda de la repetición del citado examen a cuenta de dicha incidencia, Espadas ha detallado que las 20 preguntas anuladas en el citado examen tipo test sólo constituyen un 20 por ciento del total de la prueba, y sólo sería "obligatorio" repetirla si el número de preguntas anuladas alcanzase el 30 por ciento del total de preguntas examen.

Por eso, ha considerado "legítima" la petición de que la prueba sea repetida, pero ha defendido que el tribunal del concurso oposición ha adoptado una decisión "soberana" por una "sobradísima mayoría" de sus miembros.