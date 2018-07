El gobierno recuerda a torra que el derecho de autodeterminación "no existe en ninguna democracia"

3/07/2018 - 14:43

El Gobierno se mostró este martes abierto al diálogo con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y a que éste aborde con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, lo que "considere oportuno", pero le recordó que "el derecho de autodeterminación no existe en la Constitución española porque no existe en ninguna Constitución de ninguna democracia".

"Sin cortapisas significa que tenemos que tener libertad para hablar", explicó la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, durante su exposición en la Comisión Constitucional del Congreso, cuando se le pidió aclaración por sus primeras palabras, en las que abogó por un diálogo "franco, constructivo y sin cortapisas" con la Generalitat.

"El president Torra tiene que venir a hablar con el presidente Sánchez en tono de lealtad, de respeto, conociendo las posiciones políticas pero con la tranquilidad de que se puede plantear todo aquello que pueda ayudar. Todo el mundo sabrá, y saben ya de hecho, los sitios donde no nos vamos a poder encontrar, pero solo faltaría que lo único que le tengamos que decir a los catalanes y al conjunto de españoles es que no podemos hablar".

Así lo manifestó la 'número dos' del Gobierno ante las reclamaciones de varios grupos, especialmente del diputado de ERC Joan Tardá, de aclarar los límites que tendrá Torra en la conversación que mantendrá el próximo lunes con Sánchez en el Palacio de la Moncloa.

Torra puede hablar de lo que "considere oportuno", dijo Calvo, para encontrar una solución porque, parafraseando a Tardá, "Cataluña tiene un problema y lo quiere resolver". Así, apuntó que "faltaría más que no tuviera libertad el presidente Torra para venir a hablar con el presidente de todos los españoles de lo que considere oportuno".

SIN CORTAPISAS

Durante el desarrollo de la comisión, Tardà partió de subrayar la colaboración entre su partido y el PSOE en años pasados y señaló que están "condenados a entenderse" e intentar "no hacerse trampas" y evitar "deslealtades" y "pelearnos más de la cuenta", pero insistió en que "no hay nada que impida dialogar" sin condiciones.

Tardà subrayó que nadie de ERC ha exigido la "imprescindibilidad de negociar", sino la de dialogar, y sólo pueden arrojar la sospecha quienes quieren evitar un diálogo entre el Gobierno español y el catalán.

Para ese diálogo, estableció como premisas reconocer la realidad, que nadie se deje nada en la cartera ni pida condiciones ni renuncias, porque buena parte de la ciudadanía catalana reclama una solución, incluso la no independentista, y "se ha asumido que la cosa no será fácil y será larga", y dependerá también de factores internacionales.

Así, insistió en pedir que se hable del referéndum a cambio de que ERC también escuche las propuestas del Gobierno dentro de la Constitución. Se trata, por tanto, de fijar "el marco en el que vamos a movernos en los próximos meses", en el que "todo el mundo se sienta cómodo a la hora de dialogar", porque el "abismo" entre España y Cataluña es "mucho mayor" que en 2014, y podría ser mucho peor en 2022.

VOTACIÓN RTVE

"Mañana tenemos que tomar una decisión", constató sobre la necesidad de que ERC apoye la renovación del Consejo de Administración de RTVE, y se retrotrajo a la proposición no de ley en la que pedía diálogo sin condiciones, preguntando si el "sin cortapisas" que había pronunciado Calvo significaba lo mismo, y abogó por incluirlo en el orden del día de la reunión del lunes entre Pedro Sánchez y Quim Torra, deslizando que eso le permitiría a ERC "echarles una mano mañana" con la votación de RTVE.

De hecho, en el turno de réplica, Tardá insistió en vincular el sentido del voto de los 9 diputados de ERC a los consejeros de RTVE en lo que pueda "concretar" sobre el "orden del día" de la reunión entre Sánchez y Torra, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, en su comparecencia este miércoles en el Congreso.

Tardá señaló que es "lógico" que el Gobierno diga que el derecho de autodeterminación no existe igual que es "lógico" su posición de defensa del mismo por parte de los independentistas. Así, también celebró que "solo faltaría que Tora no pudiera venir a hablar de lo que considerase oportuno" y que "sólo faltaría que Sánchez no pudiera decir le a torra todo lo que considere oportuno".

03-JUL-18

