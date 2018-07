El Área Sanitaria Norte incorpora un nuevo equipamiento para estudiar las patologías de la retina

3/07/2018 - 15:45

Los pacientes del Área Sanitaria Norte de Málaga se benefician ya del diagnóstico de enfermedades oculares mediante la Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) en el Hospital de la comarca de Antequera, una herramienta de gran valor para el estudio de la retina, cuyo uso permite acelerar el diagnóstico y adelantar y precisar mejor los tratamientos.

ANTEQUERA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

La delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Ana Isabel González, acompañada por el gerente del Área Sanitaria Norte de Málaga, José Antonio Ruiz, ha visitado el hospital para conocer este nuevo equipo, que evita que los pacientes tengan que trasladarse a los hospitales de referencia Málaga capital.

"La puesta en marcha de este procedimiento diagnóstico supone un nuevo avance en cuanto a la accesibilidad de la ciudadanía adscrita al área sanitaria, así como una mejora en la cartera de servicios, evitando que los pacientes de la zona tengan que trasladarse hasta el Hospital de referencia de la capital malagueña", ha apuntado la delegada.

La Tomografía de Coherencia Óptica (OCT, por sus siglas en inglés), es una técnica de diagnóstico que genera imágenes de alta resolución del interior del ojo. A través de ella pueden diagnosticarse de forma precoz numerosas patologías de la retina, glaucoma y segmento anterior del ojo, mejorando el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes afectados.

El funcionamiento de la OCT es similar al de una resonancia magnética. A través de él se obtienen imágenes transversales del interior del ojo, que mediante un código de colores permite analizar su estructura interna y diagnosticar patologías difíciles de identificar a través de otras técnicas. Además, ofrece la posibilidad de comparar la evolución de las lesiones, al estudiar una misma zona del ojo en diferentes ocasiones.

El paciente no requiere una preparación previa específica para someterse a esta técnica y el examen a través de ella se realiza en pocos minutos, han precisado desde la Junta de Andalucía en un comunicado.

Se lleva a cabo con el enfermo sentado, sin precisar anestesia ni medicación sedante, no produce molestias y no tiene efectos secundarios sobre la retina, por lo que es un método no invasivo de resultados inmediatos. Así y en pocos minutos, el especialista puede apreciar en miles de cortes la parte interna del ojo y evaluar su estado.