Weekend Beach Festival arranca este miércoles en Torre del Mar superando los 35.000 asistentes del año pasado

3/07/2018 - 17:24

El teniente alcalde del núcleo poblacional de Torre del Mar y concejal de Turismo de la localidad malagueña de Vélez-Málaga, Jesús Pérez Atencia, y la directora artística del WBF, Fátima Rodríguez, han visitado el recinto donde desde este miércoles día 4 hasta el 7 de julio se celebrará el quinto Weekend Beach Festival Torre del Mar, que superará los 35.000 asistentes del año pasado.

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

A tan solo 24 horas de arrancar, Weekend Beach Festival Torre del Mar anuncia que ya ha superado los 35.000 asistentes del año pasado y que espera llegar a los 40.000 en su quinta edición. Con los canales de venta online activos y la venta de taquilla que se abre este miércoles al público, la organización prevé llegar al 95 por ciento de ocupación.

Cuenta con un recinto de más de 40.000 metros cuadrados donde se disponen los cuatro escenarios, las zonas gastronómicas, de descanso y de ocio y los más de 25.000 metros cuadrados de acampada, disponiendo, además de 550.000 watios de sonido.

Pérez Atencia ha destacado que "nuestro pueblo volverá a ser un punto de encuentro de artistas internacionales y de miles de personas que nos visitarán esta semana". "Torre del Mar es un escenario perfecto para acoger un festival como este que se celebra a pie de playa, rodeado de servicios de calidad, buena gastronomía, con la mejor música y muy buen ambiente", ha dicho.

Por su parte, la directora artística del festival ha afirmado que "la organización está muy satisfecha de la gran acogida que ha tenido el festival en este quinto aniversario y de lo que ello va a suponer económicamente de nuevo para la zona". El festival tiene un presupuesto global de 3,5 millones de euros, uno más que el año anterior.

El festival comienza con su Fiesta de Bienvenida en el Escenario Weekend Brugal, ubicado en el mismo recinto. A partir de las 16.30 horas comenzará Fabio Laza, la fusión de los malagueños La Tourné, el indie rock también de la tierra de Ballena, el reggae dub del dúo Iseo & Dodosound y el compromiso de Huecco.

Hacia las 22.00 horas Málaga será protagonista con una de sus bandas más veteranas y reconocidas, Danza Invisible. Tras ellos el reggae-dancehall de Green Valley sellarán el ritmo y dan paso al chico de fuego Fyahbwoy con su banda Forward Ever Band. El rap se fundirá con la fiesta inconfundible de los residentes La Pegatina, banda que no podía faltar en este quinto aniversario. La encargada de despedir la noche será la dj Fatima Hajji.

Weekend Beach Festival Torre del Mar cuenta con David Guetta, The Offspring, Jimmy Cliff, Inner Circle, Bunbury, Izal, The Toy Dolls, Alborosie, Adam Beyer, La Raíz, Dorian, La M.O.D.A., Macaco, Sfdk, Juanito Makandé, Mala Rodriguez, Alan Fitzpatrick, Avalanch, Neuman, El Canijo De Jerez, Vitalic Live, Boikot y muchos más.