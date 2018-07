Only YOU Hotels repiten como hoteles oficiales de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

3/07/2018 - 19:40

Only YOU Hotels repiten como hoteles oficiales de Mercedes-Benz Fashion Week, cuya edición 68º edición se celebrará del 6 al 11 de julio en Ifema y en otros escenarios del a la capital.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Así, según ha informado Ifema en un comunicado, Only You Hotel Atocha y Only You Boutique Hotel Madrid acogerán durante estos días diversas iniciativas para que sus huéspedes puedan "sentir la moda y la esencia" de MBFWMadrid.

Durante la celebración de MBFWMadrid en Only YOU Hotel Atocha se podrá disfrutar de una exposición de fotos homenaje a los años de compromiso de la marca con la moda, que vestirá su patio interior. Las fotos han sido realizadas por la fotógrafa Lucia Sun, con modelos de Uno Models, View Management, Blow Models y Mad Models y prendas de la boutique/galería de Arte Sonámbula Madrid.

Por su parte Only YOU Boutique Hotel, albergará entre el 6 y 12 de julio la primera boutique física del diseñador Palomo Spain, en la que se podrán comprar prendas y complementos de colecciones anteriores del creador.

Además, en esta edición, la cadena hotelera apuesta por llevar su esencia al Cibelespacio del pabellón 14.1 de Ifema, recreando una suite donde el público asistente podrá sentirse como "uno de sus exclusivos huéspedes".