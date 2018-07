El PP ve "acertada" la respuesta del Gobierno sobre Capitanía y el Botànic cree que el debate acaba de empezar

4/07/2018 - 13:40

El PP considera que la respuesta del Gobierno señalando que no prevé la cesión de Capitanía a la Generalitat Valenciana es "acertada" y "hace bien en no cederle nada", mientras que desde los partidos del Botànic creen que el debate sobre esta cuestión acaba de empezar y no pierden la esperanza.

VALÈNCIA, 4 (EUROPA PRESS)

Los cinco grupos parlamentarios se han pronunciado este miércoles sobre la respuesta del Gobierno al senador de Compromís Carles Mulet en la que indica que no prevé la cesión a la Generalitat del edificio del Convento de Santo Domingo de València, sede de Capitanía General, ya que la propiedad "sigue siendo de interés para la defensa nacional" y "no está incluida en ninguna de las actuaciones de racionalización de infraestructuras" del Ministerio. En mayo Les Corts aprobaron exigir la "desmilitarización" del edificio.

La primera en reaccionar ha sido la portavoz del PP, Isabel Bonig, que ha indicado que, "sin que sirva de precedente", considera que la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez es "acertada" porque "era un despropósito lo que se aprobó en Les Corts", con el voto del Botànic y la abstención de Ciudadanos.

Ha señalado que las prioridades de los ciudadanos están en otras áreas como sanidad y educación y no "en estas tonterías" como desmilitarizar un edificio que es del Estado, que está conservado y "debe conservar su naturaleza y función". Además, ha indicado, "poco se debe fiar el Gobierno de Pedro Sánchez del de Ximo Puig, hace bien en no cederle nada".

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha indicado que este edificio tiene su función esencial, el trabajo de conservación que se hace en él es "maravilloso" y, a su juicio, está "fuera de todo debate esa desmilitarización y cesión". Asimismo, ha resaltado que esta cuestión demuestra "la falta de diálogo del Gobierno de Pedro Sánchez con el de Ximo Puig", que "vuelve a pasar por alto esas supuestas exigencias" valencianas.

Maria Josep Ortega (Compromís) ha señalado que no pierde "la esperanza" y cree que el Gobierno reconsiderará esta posición. "Si nos dijera que no sin sentarse a hablar siquiera sería decepcionante para todos", ha dicho, especialmente para los socialistas. Según ha dicho, su ubicación en el centro de València "no es esencial para la defensa territorial e incluso estaría mejor en otro lugar", al tiempo que ha indicado que se ha recibido una inspección para verificar los daños en el edificio registrados por una pintura con esmalte de purpurina.

La diputada de Podemos Llum Quiñonero ha destacado que es la primera vez que el Gobierno contesta a una propuesta de este tipo y ahora "se abre el debate" sobre un edificio "emblemático" y es "razonable" que los militares establezcan cuáles son los lugares más adecuados para desarrollar su actividad. "El debate está abierto, seguiremos intentándolo", ha dicho.

Por último, el portavoz socialista, Manolo Mata, ha coincidido en que el debate "acaba de empezar" y espera que al final, algún día, sea este sea un edificio "de uso público gestionado por la Generalitat". Ha recordado que la OTAN y otros organismos "están intentando que las instalaciones estratégicas estén fuera de las ciudades por el riesgo que supone", por lo que debe ser "reubicado".

En cualquier caso, considera que la respuesta "es la adecuada, es la que toca", y ha agregado: "Si para ellos es estratégico para la defensa nacional, intentaremos que deje de serlo".