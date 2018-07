Inmigración. borrell alerta de que mueren más migrantes perdidos en el sahara que ahogados en el mediterráneo

4/07/2018 - 14:15

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, alertó este miércoles de que mueren más migrantes perdidos en el Sahara que ahogados en el Mediterráneo mientras intentan llegar a Europa.

Durante su comparecencia ante comisión en el Congreso de los Diputados, Borrell alertó a los parlamentarios de que se habla mucho de las migraciones por mar pero "muy poco" de las que se mueven por el desierto, y relató que durante una misión en Senegal le explicaron que muere más gente perdida en el Sahara que ahogada en el mar. De hecho, precisó, el año pasado 5.000 personas fueron rescatadas perdidas en el desierto, pero los equipos de búsqueda no saben "a cuántos no encontraron".

"La emotividad que provoca un salvamento en el mar y, sobre todo, la imagen de un niño ahogado en la playa, que sacude nuestras conciencias, con razón", dijo Borrell, no debería hacer perder de vista que el problema no es quién salva a esas personas, dónde van ni quién se ocupa de los último cien que han llegado, sino que se trata de un "problema de naturaleza ambiental, social y cultural" al que todos los países concernidos deberían dedicar sus esfuerzos "sabiendo que tardaremos mucho tiempo" en resolverlo.

En su comparecencia, Borrell alertó también de que no se puede "juzgar" a Italia sin tener en cuenta que ese país se ha enfrentado en soledad a una "avalancha" de más de 500.000 inmigrantes mientras los europeos "hemos mirado para otro lado".

Dejó claro que no comparte la política del ministro del Interior, Matteo Salvini, "en absoluto", pero es la que han votado los italianos y "nadie puede sorprenderse" de que haga lo que dijo "claramente" que haría.

Sobre la premisa de que "no me gusta lo que hace", insistió en que no se pueden concebir las políticas migratorias "como que un día le toca a uno, y ese queda de malo, y todos los demás, como miran para otro lado, no son ni buenos ni malos salvo cuando actúan como España con el 'Aquarius' y entonces es fácil decir que ha aparecido Don Quijote cabalgando sobre las olas del Mediterráneo". "Ni somos Don Quijote, ni los italianos unos perversos que les encanta que la gente se muera a las puertas de sus puertos", afirmó.

Borrell insistió en el mensaje a toda Europa: "O nos tomamos eso como un problema común de todos los europeos o no habrá solución", y para eso cree que ha servido la decisión del Gobierno de acoger a los migrantes a bordo del 'Aquarius'.

Para demostrar "cuán comedido he sido" en las declaraciones sobre Italia explicó que su homólogo italiano le llamó para agradecerle su actitud y la de España, "que no solamente nos ha resuelto un problema, o ha resuleto un problema que nos podía tocar de refilón, sino que además no ha cargado las tintas contra nosotros". La responsabiildad, reiteró, es "conjunta de todos los europeos".

04-JUL-18

