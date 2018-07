La directora de la AESA destaca en Expodrónica el potencial español en el sector de los 'drones'

4/07/2018 - 14:41

Volar de día, en condiciones meteorológicas adecuadas y siempre a ocho kilómetros de los aeropuertos o aeródromos

La directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), Isabel Maestre, ha destacado este miércoles el potencial de España en el sector de los 'drones', siendo uno de los países europeos más avanzados y especialmente emprendedor en esta industria emergente, durante la inauguración de la IV edición de Expodrónica en Ifema.

"España es uno de los países más avanzados de Europa en el sector de los drones. Tenemos una normativa que permite todo lo que nos demandaba el sector profesional y además estamos en un momento importante para vender y externalizar tanto los aparatos de drones como el 'urban space', explicó Maestre.

La directora general de AESA aseguró que en España se siente "pasión por los drones" y además de ser "un país muy emprendedor", cuenta con muchos espacios aéreos que no están saturados "además de una meteorología maravillosa para volar, sin nieblas ni excesiva lluvia".

Además las aplicaciones para el uso de drones son múltiples desde vigilancia costera y de fronteras, vigilancia de incendios, agricultura, así como filmación fotográfica.

La feria, que reunirá en Madrid este miércoles y jueves a más de 40 empresas del sector, tendrá en esta edición un cariz "más internacional y experiencial", con demostraciones y presentaciones de algunas de las empresas "más importantes en el sector como el líder absoluto en fabricación de drones, el gigante chino DJI", que repite por cuarta vez su presencia en la feria, según la organización del evento.

Durante la inauguración, la AESA ha presentado un vídeo informativo sobre el uso lúdico de los Vehículos Aéreos No Tripulados ('drones') que tiene como objetivo prevenir posibles incidentes causados por una mala utilización de estas aeronaves especialmente en esta época estival que acaba de comenzar.

El vídeo está destinado a los más jóvenes, por ello la protagonista es una adolescente que cuenta lo que se puede y no se puede hacer con un 'dron'.

El objetivo es educar en materia de seguridad aérea y prevenir posibles incidentes con el uso de 'drones', que por primera vez están regulados de forma específica en Real Decreto 1036/2017, por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto.

A la inaguración de Expodrónica asistió también el director general de Ifema, Eduardo López Puertas, que mostró la satisfacción de la feria de Madrid de acoger proyectos que enriquecen y complemento la oferta de la misma. "Es un sector innovador y disruptivo cada vez más integrado y útil y generador de oportunidades en diferentes parcelas de la economía", explicó López Puertas.

Por su parte la directora de la feria, Isabel Buatas, pidió un mayor apoyo al sector "con gran vocación de servicio", y un "gran potencial" tanto en investigación como en desarrollo.

El vídeo que cuenta con una versión en castellano y otra en inglés, ambas con subtítulos, y explica como volar el 'dron' de forma lúdica y segura.

Además del vídeo, AESA ha elaborado un folleto informativo en el que también se incluyen los requisitos básicos para poder habilitarse como operador profesional. Ambos están disponibles en www.seguridadaerea.es para que cualquier organismo que los quiera descargar y utilizar.

La norma indica que para volar el 'dron', siempre hay que mantenerlo a la vista y no volar a más de 120 metros del suelo. Solo volar de día, en condiciones meteorológicas adecuadas (sin niebla, sin lluvia y sin viento) y en zonas adecuadas para ello, y siempre a ocho kilómetros de los aeropuertos o aeródromos.

Aunque no hay que ser piloto, sí hay que volar con seguridad y bajo supervisión de un adulto. No es obligatorio, pero sí es recomendable un seguro a terceros.

Sólo se puede volar el 'dron' sobre edificios, o reuniones de personas al aire libre si éste pesa menos de 250 gramos y no volar a más de 20 metros de altura. Si pesa más de dos kilos, no se puede volar ni sobre edificios ni personas y hay que hacerlo en zonas adecuadas para ello, sin poner en peligro a otras personas ni a otras aeronaves en espacio aéreo no controlado.

El 'dron' puede volar de noche, siempre que no pese más de dos kilos y no se superen los 50 metros de altura. Aunque, si pesa menos de 250 gramos, la altura no puede superar los 20 metros.