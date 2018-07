Eta. marlaska recuerda que aznar acercó presos etarras cuando la banda mantenía una "gran actividad terrorista"

4/07/2018 - 14:38

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró este miércoles, en referencia a las críticas del PP por la intención del Gobierno de acercar a presos de ETA, que también lo hizo el expresidente José María Aznar en 1996 y 1997, a pesar de que entonces la banda mantenía una "gran actividad" terrorista.

Marlaska se refirió a este asunto en la Comisión de Interior del Congreso, donde explicó sus objetivos al frente del Ministerio durante el tiempo que quede de legislatura.

Respecto a los reproches de PP y Ciudadanos por el anuncio del Ejecutivo de que acercará a presos etarras, el ministro afirmó que esta medida no responde a "ningún tipo de pacto, de pago o precio" por el apoyo de PNV y Bildu a la investidura de Pedro Sánchez.

Además, Marlaska se refirió a que cuando Aznar fue presidente se realizaron "grandes traslados" de etarras pese a la "gran actividad" que la banda terrorista mantenía entonces. Asimismo, criticó que en 2012, un año después de que Mariano Rajoy se convirtiera en presidente, se frenara la 'vía Nanclares', que buscaba propiciar la disidencia entre los presos de ETA favoreciendo la reinserción de los reclusos que mostraran su rechazo de la banda.

"DOLIDO" CON EL PP

Asimismo, el titular de Interior explicó que los acercamientos de presos etarras responden a un intento de afrontar la situación "distinta" que supone la derrota de banda criminal. No obstante, afirmó que trasladar de cárcel a los etarras "no son beneficios penitenciarios", al tiempo que insistió en que los movimientos de prisión que haya "van a ser individuales, no colectivos".

Al mismo tiempo, Marlaska dijo que el miércoles pasado, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, se sintió "dolido" por las críticas del PP, que le reprochó no tener en cuenta el criterio de las víctimas sobre los acercamientos.

El ministro añadió al respecto que seguirá cerca de las víctimas e insistió en que los movimientos de presos que haya dentro de las cárceles serán "medidas individuales" y en aplicación de la legislación penitenciaria.

