Marlaska recuerda al PP que acercó presos de ETA cuando estaba muy activa

Madrid, 4 jul (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recordado hoy al PP que el Gobierno de este partido realizó los "grandes traslados" de presos de ETA en los años 1996 y 1997, cuando la banda estaba plenamente activa.

Además, Grande-Marlaska ha precisado que desde 2012, fecha en la que comenzó el Gobierno de Mariano Rajoy, se boicoteó la denominada "vía Nanclares", una medida del anterior Ejecutivo socialista que beneficiaba a los reclusos de la banda que renunciaban a ella, los arrepentidos.

Grande-Marlaska ha hecho estas manifestaciones en la Comisión de Interior del Congreso, en el momento en que, según había avisado, ha utilizado el tono más duro de su intervención para responder al PP y Ciudadanos, muy críticos con los planes del Ejecutivo sobre los presos etarras.

"No valdrá para nada el esfuerzo de todos si acercan a los presos y legitiman con ello a los terroristas", ha reprochado el diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez, en tanto que el portavoz del PP, José Alberto Martín-Toledano, ha calificado de "infamia", "inmoralidad", "desprecio" y "humillación" a las víctimas.

En su réplica, Marlaska ha censurado a quienes han insinuado que había sido nombrado ministro del Interior para llevar a cabo el acercamiento de los presos de ETA, en alusión implícita el diputado del PP Javier Maroto la semana pasada en la sesión de control en el Congreso.

"Quien lo crea, estaría muy equivocado", ha enfatizado el titular de Interior, quien ha apelado a su historia como juez y a su labor en la lucha contra el terrorismo, siempre al lado de las víctimas, algo que se vio, ha dicho en el homenaje el miércoles pasado en el Congreso.

"Me sentí dolido el miércoles en la segunda intervención de la sesión de control pero me satisfizo cómo por la tarde las víctimas se acercaron a mí", ha añadido el ministro, antes de reiterar que él va a seguir en la misma línea porque "es difícil que después de 30 años me separe de la línea".

El ministro ha insistido en que los acercamientos de presos no responden a "ningún tipo de pacto ni de pago, porque no hay nada de eso" y que, en cualquier caso, se realizarán de forma individualizada y no van a ser colectivos.

Tras dejar claro que no son beneficios penitenciarios, se ha mostrado sorprendido de que se hayan publicado algunos de los nombres de esos reclusos, pues "todavía" se están estudiando y valorando "las circunstancias concretas" y los "indicadores" para que posteriormente se puedan aplicar individualmente "con información y transparencia" a las víctimas.

Se ha definido como un defensor a "ultranza" de la "vía Nanclares", ha recordado que desde 2012 se boicoteó esa medida y ha señalado que la decisión de acercar presos ahora se toma en un momento en el que ETA está disuelta.

Durante su segunda intervención, el diputado del PP Martín-Toledano ha vuelto a referirse a los acercamientos para reconocer que, si bien son legales, responden también al pago a los nacionalistas por su apoyo en la moción de censura.

Martín-Toledano ha valorado la trayectoria de Marlaska, pero le ha pedido que "la lleve también en la vida política como ministro y sea coherente con lo que ha hecho y dicho".