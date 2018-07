Cataluña. el gobierno pide a todos embajadores que respondan como morenés

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, anunció este miércoles que se han remitido a todos los embajadores españoles las palabras que el exministro y jefe de la legación española en Washington (EEUU), Pedro Morenés, pronunció en respuesta al presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, a los que se ha pedido que, "en circunstancias parecidas, reaccionen de la misma manera".

Así lo indicó en su comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, en la que varios parlamentarios, especialmente de formaciones independentistas, le reprocharon su posición sobre Cataluña.

Borrell volvió a defender a Morenés tras el incidente con Torra en un acto cultural en EEUU, porque "ningún embajador asiste impasible al ataque feroz" a las instituciones de su país. "Ningún embajador puede quedarse sentado" y Morenés "hizo lo que tenía que hacer", y asumió "todas las responsabilidades de sus palabras".

De hecho, el ministro comentó que se han comunicado "a todos los embajadores" las palabras del extitular de Defensa, "para señalar que, en cualquier otra situación o circunstancia parecida reaccionen de la misma manera". "Este es el comportamiento normal que se espera de un embajador", remachó.

Fuentes de Exteriores comentaron que Morenés se veía venir la actuación que tuvo Torra en la Smithsonian Folklife Festival y contactó previamente con Exteriores para coordinar su respuesta.

Después de la difusión de lo ocurrido en Washington, varios embajadores pidieron las palabras de Morenés y, por eso, el Ministerio ha decidido remitirlas a todas las delegaciones.

Cataluña fue una cuestión que se abordó en la Comisión de Exteriores del Congreso reiteradamente y en especial por parte de los diputados independistas. El portavoz de ERC, Joan Tardá, le reprochó a Borrell unas manifestaciones pasadas y afirmó que "ya rebosa los marcos de la ideología cuando entra a ridiculizar, a mofarse, de la arquitectura mental y física del presidente de nuestro partido (Oriol Junqueras), que ahora está encarcelado". "Ahora no estamos delante de una cuestión de ideología que obliga a respetarle, sino ante un escenario quizás de mala persona".

Por su parte, el diputado del PDECat Jordi Xuclá aclaró a Borrell que "no es ministro para Cataluña, ni activista de Sociedad Civil Catalana", y le instó a ejercer de titular de Exteriores.

Estas críticas no tuvieron respuesta por parte de Borrell, porque el ministro afirmó que va "aprendido los usos y costumbres de la diplomacia" y no entra "a todos los trapos", pese a que le han "puesto unos cuantos que he preferido obviar".

Pese a ello, comentó que desde Exteriores van a "verificar" las actividades de "cualquier institución", entre ellas las del Diplocat, para que "no vayan en menoscabo de cualquier institución española".

Borrell remarcó la "contención" de la que ha hecho gala "para no caer en ninguna de las provocaciones" y concluyó agradeciendo "a todos la amabilidad en sus intervenciones". "Siempre hay alguna excepción, pero aparte de esa, agradezco el tono con el que han recibo a este nuevo ministro", finalizó.

