El PP no descarta una querella contra MÉS después de que el juez deniegue su personación en el caso contratos

4/07/2018 - 15:20

El PP ha anunciado este miércoles que no descarta interponer una querella contra MÉS per Mallorca después de que el juez haya desestimado su solicitud para personarse como acusación popular en la causa que investiga los contratos con empresas del ex jefe de campaña de MÉS, Jaume Garau.

PALMA DE MALLORCA, 4 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Margalida Prohens, en declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces.

Según ha dicho, los servicios jurídicos del partido también están estudiando un posible recurso porque entienden que ha habido casos "idénticos" en los que sí se han aceptado las personaciones; por ejemplo, la de MÉS en el caso Son Espases o la de Manos Limpias en Nóos. "No compartimos esta decisión del juez, tenemos jurisprudencia y así lo estamos preparando con nuestros abogados", ha incidido.

Con todo, si los abogados les recomiendan presentar una querella contra MÉS además del recurso, el PP así lo hará, ha afirmado Prohens.

Con esto, el PP busca que se investigue el contrato de la Orquesta Sinfónica de Baleares y los contratos de Garau con el Ayuntamiento de Palma o el Consell de Formentera, que actualmente no están en la causa. También quiere personarse porque sospecha que "no se ha pagaro el precio de mercado real". "Queremos que se sepa toda la verdad", ha concluido la portavoz del PP.

MÉS CREE QUE ES UNA MANIOBRA PARA DILATAR EL PROCESO Y CONFÍA EN EL ARCHIVO

Por su parte, el portavoz de MÉS, Josep Ferrà, ha calificado de "buena noticia" que el juez no haya aceptado la personación del PP en la causa.

Ferrà ha argumentado que la solicitud del PP es una maniobra "para dilatar el procedimiento", especialmente porque la planteó "no en el principio sino en la parte final de la instrucción". Sin embargo, desde MÉS confían en que "en breve" el juez archive el caso. Además, Ferrà ha recordado que MÉS, como partido, no está investigado en la causa.