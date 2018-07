Cataluña. borrell defiende que el cónsul de stuttgart "guardó las formas en todo momento"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, defendió este miércoles la actuación del cónsul español en Stuttgart (Alemania) y destacó que "guardó las formas en todo momento".

Lo hizo durante la comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso después de que criticara el portavoz de ERC, Joan Tardá, la intervención del cónsul español, Carlos Medina. El diputado del PDECat, Jordi Xuclà, instó a Borrell a ejercer de titular de Exteriores y no de ministro "para Cataluña, ni activista de Sociedad Civil Catalana".

Borrell aclaró que en el acto sobre los 'Cuatro Motores' de Europa -Cataluña, Baden Württemberg, Lombardía y Auvergne-Rhône-Alpes-, en el que estaba el vicepresidente catalán, Pere Aragonés, el cónsul "no boicoteó a nada ni a nadie".

El ministro explicó que fue invitado a asistir, asistió, pidió intervenir, no le dieron la palabra y "esto fue todo, no boicoteó nada". "No le dejaron intervenir y no intervino, guardó las formas en todo momento", remachó Borrell.

Además de este comentario, el ministro aprovechó para decir que "algunos tienen bula para usar los adjetivos calificativos que quieran y otros no podemos decir las cosas como son" y para criticar a los diputados independentistas por la acusación al cónsul de "boicotear" un acto o a la diplomacia española, en general, de ser "tenebrosa".

