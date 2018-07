Federico Félix (Pro AVe y FERRMED): "No tenemos Corredor Mediterráneo porque políticamente no hemos pintado una mierda"

4/07/2018 - 15:43

El presidente de Pro AVE y vicepresidente de Ferrmed, Federico Félix, se ha preguntado este miércoles "cómo es posible que no tengamos ya sobradamente" finalizado el Corredor Mediterráneo y lo ha achacado a que "son temas políticos" y "nosotros políticamente no hemos pintado una mierda nunca".

VALÈNCIA, 4 (EUROPA PRESS)

Félix se ha pronunciado en estos términos durante la presentación del 'I Chequeo Semestral del Corredor Mediterráneo 2018' que repasa estado de ejecución de las obras y el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos, en una mesa redonda junto a los técnicos ferroviarios Francisco García Calvo y Xavier Lluch, y el presidente de la CEV, Salvador Navarro.

Según ha defendido Félix, la Comunitat Valenciana es una región "eminentemente exportadora" y "con el sobrecoste de las exportaciones de los últimos 15 o 20 años el Corredor ya está pagado, el problema está en que ya está pagado y no lo tenemos" y "estamos en una era en la que la competitividad es brutal", ha advertido.

"Nosotros somos eminentemente exportadores, ¿cómo es posible que eso que estamos pidiendo no lo tengamos a sobradamente?. Cae por su peso", ha subrayado. A su entender, lo que ocurre es que se trata de "temas políticos" y "nosotros políticamente no hemos pintado una mierda nunca, y cuando uno no pinta una mierda nunca no se puede pedir lo que no se puede", ha lamentado.

No obstante, ha querido insistir en que "somos muy fuertes en exportación y la primera industria en turismo y por tanto las comunicaciones para nuestra economía son fundamentales y vitales y por eso vamos a seguir empujando".

Para ello, ha animado a "la sociedad" a aliarse con los empresarios a la hora de reivindicar el Corredor Mediterráneo. "La sociedad es la que cambia a los políticos y les hace tomar las decisiones adecuadas, así que yo pido a la sociedad que este con nosotros", ha concluido.