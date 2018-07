El Teatro Romano acoge este jueves y viernes los espectáculos de los guitarristas Antonio Rey y Daniel Casares

4/07/2018 - 17:35

El Teatro Romano de Málaga acoge en las noches de este jueves y viernes, respectivamente, a los guitarristas Antonio Rey y Daniel Casares, quienes deleitarán al público malagueño en sendas actuaciones.

MÁLAGA, 4 (EUROPA PRESS)

Rey pondrá en escena su último trabajo, 'Two Parts', donde parte de su excelencia flamenca para derivar a sonidos africanos o de jazz. Se trata de la cuarta entrega del Festival Flamenco Patrimonio, un nuevo ciclo ideado con el fin de favorecer la relación entre el patrimonio monumental andaluz y el flamenco, declarado patrimonio mundial inmaterial. Concretamente en Málaga seis de las 22 funciones pertenecen a él.

Este ciclo se estrena este verano y precede al ya clásico Festival de los Teatros Romanos de Andalucía, del que formará parte el guitarrista Daniel Casares con su espectáculo 'Picassares' de este viernes.

Antonio Rey honra a sus inspiradores Paco, Vicente, Riqueni y Moraíto Chico y busca recoger en lenguaje flamenco la sutil belleza del bolero. Es uno de los guitarristas españoles de mayor proyección, avalado por premios como el Bordón Minero del Cante de las Minas de La Unión, premio en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba o el Giraldillo al Toque en la Bienal de Flamenco de Sevilla.

'Two parts of me' hace referencia a su origen flamenco y su destino paralelo como músico universal. El concierto se asoma al mundo sonoro de Rey, donde se encuentran la rigidez de la tradición jonda y la soltura expresiva del jazz y donde conviven armonía y compás. Defensor acérrimo de la guitarra en solitario, Antonio Rey se mueve con soltura entre taranta, soleá y guajira.

El viernes será el turno del malagueño Daniel Casares quien llevará a partir de las 22.00 horas al Teatro Romano de Málaga su espectáculo 'Picassares', la forma en que da las gracias a Pablo Picasso, su paisano, por el impacto y los cambios que su obra y su genialidad han provocado en su música. La idea surgió en 2015, año en el que el guitarrista cumplía 34 años y 25 de trayectoria musical.

Para conmemorar este importante hito profesional, el que fuera considerado uno de los niños prodigio de la guitarra flamenca rescató, en esta obra, su esencia más flamenca. Y para ello se inspiró en el pintor malagueño, gran aficionado al flamenco y al toque, por el que confiesa sentir una gran admiración.

Los festivales Flamenco Patrimonio y Teatros Romanos de Andalucía ofrecen este verano al pie de la Alcazaba de Málaga 22 funciones escénicas, seis de ellas de flamenco, que ocupan la primera semana de julio.

Las 16 funciones del Festival clásico se abren el miércoles 11 con la ópera semi representada 'Dido y Eneas', a cargo de la Joven Orquesta Barroca de Andalucía y de la Orquesta Filarmónica de Málaga. El 'Esquilo', de El Brujo, llega a Málaga después de su estreno en Mérida.

El Festival de Teatros Romanos de Andalucía genera actividad económica y oportunidades de empleo para la cultura y las empresas auxiliares. Como en años anteriores, la programación se ha diseñado a partir de una convocatoria pública para la presentación de propuestas de espectáculos escénicos, donde concurrieron 90 espectáculos, lo que muestra la importancia que tiene este festival para las compañías y empresas, han indicado desde la Junta.