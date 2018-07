Dous feridos, un deles de consideración, nunha colisión entre un camión e un turismo en Lugo

4/07/2018 - 18:04

Dúas persoas resultaron feridas nunha colisión entre un turismo e un camión na estrada CG 2.2, ao seu paso pola parroquia de Santa Comba, no termo municipal de Lugo.

LUGO, 4 (EUROPA PRESS)

Segundo informou a Europa Press o 112, un deles trátase dunha muller, que foi ferida de consideración após saír despedida do vehículo que manexaba no momento do choque.

De igual modo, o 112 indicou que os servizos sanitarios trasladaron a estas dúas persoas ao hospital de referencia.