Núria Marín pide "ser inteligentes" en la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra

4/07/2018 - 18:07

Dice a Colau que el problema de la vivienda no se resuelve con "ocurrencias"

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y dirigente del PSC, Núria Marín, ha pedido este miércoles "ser inteligentes" en la reunión del próximo lunes entre el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra.

"Cada uno, sin renunciar a su pensamiento, pero se debe ser inteligente si queremos que el país salga adelante. Si queremos destrozarlo, todo sirve, para romper, dinamitar, entrar en guerra y volver a pasar lo que pasamos", ha dicho en una conferencia en el Círculo Ecuestre ante empresarios y dirigentes socialistas, además del exlíder del PSC y nuevo delegado del Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro.

Ha sostenido que Sánchez tiene más información de lo que ocurre en Catalunya que su antecesor Mariano Rajoy, que "no sabía lo que estaba pasando", y ha pedido a todos dar su opinión real de la situación política en vez de decir lo que cree que el otro quiere oír.

Marín ha afirmado que el nuevo Gobierno central no puede hacer milagros porque la situación no puede resolverse rápidamente, pero sí facilitar las cosas, y cree que ya lo está haciendo, lo que ha tranquilizado el ambiente tras meses de crispación y preocupación: "Hay un problema político que sólo con política se podrá resolver".

ACCESO A LA VIVIENDA

Preguntada sobre vivienda, ha advertido de que es un asunto que no podrán resolver los ayuntamientos solos, y ha asegurado que su gobierno municipal ha hecho más vivienda pública en este mandato que el Ayuntamiento de Barcelona.

Sobre la medida promovida por el Gobierno de Ada Colau de destinar el 30% de nuevas promociones a vivienda protegida --aprobada inicialmente con el apoyo también del PSC aunque con críticas--, ha pedido evitar "ocurrencias" y buscar acuerdos con el resto de municipios metropolitanos.

Ha apostado por impulsar medidas desde los ayuntamientos mientras no lo hacen el resto de administraciones, pero ha insistido en que estas no deben ser ocurrencias: "Cuando estamos delante de una institución como el Ayuntamiento de Barcelona, tenemos que saber que según qué cosas no se pueden trasladar tan alegremente".

Sobre su relación con el Ayuntamiento de Barcelona, ha asegurado que es institucionalmente correcta --debe mantener buena relación con Gobierno, Generalitat, Barcelona y AMB, ha dicho--, y ha asegurado que pidió a Colau tras ser elegida tener en cuenta la importancia del Mobile World Congress (MWC) y otros eventos que no sólo afectan a la capital catalana.

Ha dicho que muchos querrían tener el MWC en su ciudad y ha resaltado la importancia que tiene para la suya, aunque muchos de sus asistentes piensen que están en la capital catalana y no en L'Hospitalet --"hasta en Girona piensan que están en Barcelona"--, y ha pedido no bajar la guardia, para garantizar su continuidad.

Marín ha señalado que algunos tienen la "tentación" de sugerir que L'Hospitalet se queda con los proyectos que no quiere Colau, algo que sólo se corresponde con los que le convienen a la ciudad y a su modelo y proyecto, como el Centro Europeo de Medicina Tradicional China y el Cirque du Soleil, ha dicho.

RECONOCER A LOS AYUNTAMIENTOS

Ha abogado por que los municipios metropolitanos tengan estrategias conjuntas en áreas como la vivienda, el turismo, la calidad del aire y la economía, y ha apostado por reconocer competencias de los ayuntamientos del siglo XXI, que cree que se deben poner en valor aprovechando "la reforma constitucional que se debe hacer en los próximos meses".

Los municipios han sido las únicas administraciones que han estado a la altura en tiempos de crisis, según ella, por lo que defiende que se debe reconocer su papel y su importancia, después de unos años en los que el resto de administraciones "han estado entretenidas con otras historias y no han hecho lo que les correspondía".