Ciudadanos saca adelante su bajada de impuestos, que empezará ahora a tramitarse, gracias al voto favorable del PP

5/07/2018 - 12:51

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha conseguido sacar adelante y que comience a tramitarse en la Asamblea de Madrid su iniciativa de bajada de impuestos, que recoge una rebaja del tramo autonómico del IRPF en un 0,5 por ciento, deducciones a padres y madres que escolarizan a sus hijos en escuelas infantiles de 0 a 3 años y que en el pago del Impuesto de Donaciones queden exentas las de 500.000 euros entre hermanos.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Así, esta normativa, que no cuenta con el beneplácito de PSOE y Podemos como han demostrado en la votación a mano alzada, prevé una rebaja la escala autonómica aplicable sobre la base liquidable general para todos los contribuyentes, reduciendo en medio punto el tipo marginal del primer tramo de la tarifa actualmente vigente.

Además, recoge una ampliación de la deducción por gastos educativos a los gastos de escolaridad soportados por descendientes de 0 a 3 años durante el primer ciclo de educación infantil, para poder facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de los padres y la inserción temprana de los menores en el ámbito educativo.

Establece también una reducción de la base imponible en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones por las adquisiciones inter vivos de bienes y derechos, cuyos beneficiarios sean colaterales por consanguinidad de segundo grado del causante o transmitente (hermanos). Al mismo tiempo, se mantienen las bonificaciones existentes en este tributo.

Sobre la mesa, también apunto de comenzar la tramitación parlamentaria, se encuentra una iniciativa muy parecida en la materia presentada por el Gobierno regional en el mes de marzo. De salir esta última adelante posteriormente se decidiría si refundir el texto en uno o que cada una se tramitase de manera independiente.

"IMPORTANTE REBAJA FISCAL"

En el debate parlamentario, la diputada de Ciudadanos Susana Solís ha defendido que esta "triple rebaja fiscal" supondrá "un mejora importante especialmente para las familias". "Queremos devolver parte del esfuerzo que han hecho los madrileños durante la crisis", ha defendido, al tiempo en el que ha avanzado que de ser finalmente aprobada esta iniciativa entrará en vigor el 30 de diciembre de 2018.

Así, ha remarcado que es el momento de llevarla a cabo porque "la economía lo permite" así como porque servirá para "aliviar" a los ciudadanos de la subida de impuestos que aprobará el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez. Para la parlamentaria, es tiempo de "ponérselo un poco más fácil a los madrileños y hacer de la región un lugar dinámico que no asfixie a las familias y a las empresas".

Por su parte, el parlamentario de Podemos Eduardo Gutiérrez ha subrayado que los impuestos son necesarios para pagar "servicios públicos inclusivos, subvenciones y ayudas a grupos sociales". Unos servicios, los de la Comunidad, que para el diputado, "están a la cola" de España.

Asimismo, ha criticado que la propuesta de Cs realiza "un reparto regresivo", fomentando "la economía mágica", así como que con ella se usan "políticas fiscales para llevar a cabo políticas sociales" cuando éstas no son reales porque no alcanzan a la población excluida que no está en condiciones de realizar la renta.

"ABSOLUTAMENTE IRRESPONSABLE"

Desde PSOE, el diputado Juan Lobato ha criticado que con esta iniciativa se esté anteponiendo "los intereses partidistas a la gestión financiera eficaz de esta región". A su parecer, Cs y PP han entrado en un "mercado de rebajas fiscales torpes y burdas", algo "absolutamente irresponsable".

Se trata además para los socialistas de una "pura jugada de propaganda electoral" y un acto de "manipulación de la ciudadanía madrileña". "No consideramos que sea procedente desarrollar este debate en este momento, ni en estas condiciones. No tiene sentido que después de una subida disparada de la deuda se bajen impuestos, no tenemos un marco de financiación autonómico y porque en vísperas de un cambio de ciclo político medidas de este tipo requieren consensos cualificados", ha defendido.

"UNA COPIA", DICE EL PP

El diputado del PP Pedro Múñoz Abrines ha defendido que su bajada de impuestos, a diferencia de la formación 'naranja', no es fruto "de la improvisación ni del oportunismo" sino que estaba en su programa electoral y si no la han llevado antes a la Cámara regional es porque estaban pendientes de la aprobación de un nuevo modelo de financiación.

El parlamentario del PP ha criticado que la iniciativa de Cs sea "una copia" de lo anunciado por los 'populares', una copia muy limitada con solo tres de las nueve medidas por el Gobierno de la Comunidad. Pero, aún así votarán a favor de la misma, al estar de acuerdo con la bajada de impuestos y porque dicho debate les ha permitido un turno para recordar que es mejor la del Ejecutivo.