Acaip pedirá a Interior el cese del director del centro penitenciario por su "mala gestión"

5/07/2018 - 13:33

El presidente nacional de Acaip, José Ramón López, ha anunciado este jueves que el sindicato va a pedir al Ministerio de Justicia y a la Secretaría de Instituciones Penitenciarias el cese inmediato del director del centro penitenciario de Huelva, Alejandro Zulueta, por "dejación de funciones, por una clara falta de capacidad técnica, por la inexistencia de habilidades sociales, por la gran prepotencia que ejerce hacia los internos y los propios funcionarios" y por "su mala gestión en general".

HUELVA, 5 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa en Huelva, acompañado por el delegado de Acaip en la prisión onubense, José Juan Serrano, y por el delegado del sindicato en el Centro de Inserción Social (CIS), Antonio Galindo, López ha mostrado su confianza en que se produzca este cese y ha puesto como ejemplo que el Ministerio está apostando por el aumento de la concesión de terceros grados y Zulueta "hace todo lo contrario, ya que durante su mandato ha reducido en un 50 por ciento las concesiones de este grado".

Al respecto, ha puesto como ejemplo que en el Centro de Inserción Social (CIS) de Huelva "solía haber unas 110 usuarios y ahora hay unos 60" y ha lamentado que "muchos salgan casi directamente a la calle sin ningún tiempo de reinserción".

De hecho, el delegado nacional de Acaip ha asegurado que el sindicato ha realizado en su página web por primera vez una encuesta para valorar la gestión de los directores y "Zulueta ha triunfado", en sentido irónico, porque está considerado como "el segundo peor gestor de toda la institución penitenciaria y han votado más de 7.000 funcionarios".

A su vez, se ha referido al episodio ocurrido el pasado 8 de mayo, cuando funcionarios participaron en una concentración sindical en las puertas de la prisión onubense, motivo por el que otros trabajadores no pudieron acceder a sus puestos de trabajo al quedar bloqueada la carretera de acceso, y "el director, un día antes de irse de vacaciones, ha tomado la decisión de detraer retribuciones a los trabajadores que no trabajaron durante esas horas", cantidades que han alcanzado "los 40 euros", indicando además que "esta decisión no se ha tomado en nigún otro centro".

Además, en Huelva se da el caso de que "en la junta de personal uno de los miembros es el subdirector de seguridad del centro, un cargo de libre designación que unos días ejerce de sindicalista y otros de subdirector".

Por todo ello, ha anunciado que la petición al Ministerio se tramitará en esta semana, previa a una reunión que mantendrán el próximo 16 de julio con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y unos días antes en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.