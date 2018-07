El PSOE se replanteará su continuidad en la Comisión de Bicimad si persiste la ausencia de comparecientes

5/07/2018 - 13:44

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid se replanteará su continuidad en la comisión no permanente de Bicimad si persiste la ausencia de gran parte de los llamados a comparecer, ya que "a lo largo de cinco sesiones, han comparecido 12 personas de las 30 llamadas a comisión".

Así lo ha expresado la portavoz de la formación en la comisión, Mercedes González, quien ha asegurado que este jueves alberga "otra descafeinada sesión de esta comisión". Así, en esta quinta sesión comparecerán tres de las 8 personas citadas. "Hay clamorosas ausencias, como la del administrador único de Bonopark, Ramón Perurena", ha señalado.

Asimismo, González ha lamentado la ausencia de Fransciso Ferrán, secretario del Consejo de Administración en todas las negociaciones de Bonopark. Tampoco asistirán empleados de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

"Una comisión donde comparecen contadas personas de EMT y no comparece Bonopark, no sé qué hacemos aquí además de cogernos cariño, pero es que no somos un grupo de boyscouts, sino ediles del Ayuntamiento de Madrid", ha criticado.

El edil de Ciudadanos Sergio Brabezo, en la misma tónica, ha alertado del número comparecientes que dicen que no a la asistencia. "Sobre todo los que son personal de esta Casa, del Ayuntamiento de Madrid... uno puede sospechar que se le esté diciendo que no vaya", ha lanzado.

Tras esta aseveración, la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, le ha pedido que "mantenga la lealtad institucional razonable", y ha recordado que "los comparecientes tienen derecho a comparecer o no". "Como gobierno no tenemos nada que decir ni en una dirección ni en otra", ha apuntado a continuación.

Además, ha indicado que es una "sospecha grave" deslizar que esas no comparecencias son parte de una "estrategia". "Si no tienen prueba, no la pongan encima de la mesa porque es una falta de respeto a trabajadores y al Gobierno municipal", ha pedido.

Desde el PP, Álvaro González ha hablado de "obstáculos" a la hora de examinar la cesión de Bicimad a EMT. "Se ha solicitado documentación en cuatro sesiones, y se ha recibido de forma sesgada... ello dificulta el trabajo de este grupo municipal", ha reprochado, para añadir a renglón seguido que "muchos de los documentos remitidos carecen de cualquier requisito de autenticidad".

Ha coincidido con el resto de la oposición en señalar el "número de comparecientes que rechazan acudir; más del cincuenta por ciento de los convocados".