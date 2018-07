Reciben el alta cinco de los intoxicados en Vigo y los cuatro de la UCI pasan a planta

5/07/2018 - 13:44

Cinco de las nueve personas de origen chino que este martes resultaron intoxicadas en una cena celebrada en un domicilio particular han recibido el alta este jueves, mientras que los otros cuatro que permanecían en la UCI pasan a planta.

VIGO, 5 (EUROPA PRESS)

Según han informado a Europa Press fuentes del Sergas, de los ocho pacientes ingresados en el Hospital Álvaro Cunqueiro, los cuatro que permanecían en el servicio de Urgencias serán dados de alta en la mañana de este jueves.

Asimismo, los cuatro que se encontraban en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pasan a planta. Por su parte, fuentes del Hospital Povisa, en el que fue ingresada la novena persona intoxicada (una mujer), han comunicado a Europa Press que esta paciente ha recibido el alta a última hora de la mañana de este jueves.

Estas nueve personas, siete hombres y dos mujeres de origen chino y edades comprendidas entre los 35 y los 50 años, ingresaron sobre las 22,00 horas de este martes en el servicio de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo con un cuadro de intoxicación aguda.

Tras realizarles los correspondientes estudios, cuatro fueron ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos, otros cuatro estuvieron en observación en Urgencias y la novena paciente fue derivada a Povisa.

ORIGEN DE LA INTOXICACIÓN

Los investigadores que estudian el origen de la intoxicación de estas personas apuntan como posible causa a la ingesta, durante una cena celebrada en un domicilio particular, de una planta que no es de consumo humano. Fuentes de la Policía Nacional han trasladado a Europa Press este jueves que aún no se ha especificado el origen de la intoxicación alimentaria.

En concreto, los investigadores apuntan a que estas personas recogieron de una finca una planta similar a otra comestible que se usa en Asia para condimentar. Después la cocinaron y se la comieron, pero de momento no se sabe si la planta es tóxica o si podía tener algún tipo de herbicida o insecticida.