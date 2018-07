PSOE, VTLP y SíVA apoyan esperar a una próxima reunión con Fomento para ver si se replantea el proyecto ferroviario

5/07/2018 - 15:13

Los grupos municipales que respaldan al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid --PSOE, Toma la Palabra y Sí Se Puede-- han aprobado en el Pleno celebrado este jueves un texto en el que se acuerda esperar a una próxima reunión con el Ministerio de Fomento para, en su caso, replantear las actuaciones del proyecto ferroviario, y, por el momento seguirá el desarrollo de la integración sin soterramiento.

VALLADOLID, 5 (EUROPA PRESS)

Este ha sido uno de los acuerdos tomados en el Pleno municipal correspondiente al mes de julio a raíz de una moción presentada por el Grupo Popular para que el Ayuntamiento se comprometiera a defender el proyecto de soterramiento, que ha quedado sin efecto. También se han rechazado otras dos propuestas del PP y se han alcanzado acuerdos para apoyar a los afectados por el cierre de las clínicas Idental, para elaborar un registro de árboles y para afianzar los servicios del Centro Canino Municipal.

En la sesión, de unas 4 horas y media de duración, se ha mantenido la tendencia al cumplimiento de los límites de tiempo en las intervenciones y se ha vuelto a debatir sobre el soterramiento de las vías del ferrocarril en una moción presentada por el Grupo Popular que ha coincidido con la tercera y última jornada del juicio en el que se juzga a tres exintegrantes de esta bancada, el exalcalde Francisco Javier León de la Riva y los exediles Alfredo Blanco y Manuel Sánchez.

La moción pretendía que la Corporación instara al Gobierno de Pedro Sánchez a retomar el soterramiento con la longitud que se preveía en el proyecto original y, además, reclamaban otros acuerdos como convocar una reunión con todos los grupos políticos o suspender los trabajos relativos a la integración recogidos en el nuevo convenio de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, firmado en noviembre de 2017.

Todos los puntos han quedado en suspenso al prosperar una enmienda de sustitución propuesta por VTLP que ha recibido los votos a favor también del PSOE y SíVA, con la oposición de PP y Ciudadanos y la abstención del concejal no adscrito, Jesús Presencio.

El concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, ha defendido que se debe continuar con el proyecto de integración ferroviaria acordado en la SVAV en 2017, a la espera de la reunión con el nuevo ministro de Fomento, el socialista José Luis Ávalos, "por ver si el nuevo Gobierno modifica el planteamiento que en su día llevó a cabo el anterior" en relación a apostar por una integración en superficie ante la "inviabilidad" del proyecto de soterramiento como estaba planteado en el convenio de 2002.

En todo caso, el edil de VTLP ha advertido de que cualquier planteamiento que se haga en el futuro no puede suponer la dependencia de créditos bancarios para financiar las obras de integración ferroviaria.

Saravia, que ha calificado de "no adecuada" la propuesta 'popular' ha recordado que en los años 2016 y 2017 el equipo de Gobierno trabajó para buscar opciones a la pervivencia de la SVAV y del proyecto ferroviario, por que "no se podía es seguir de brazos cruzados, sin ofrecer ninguna alternativa válida para la ciudad".

El concejal ha preguntado al PP a qué se refería con "dejar en suspenso el convenio de túneles y pasarelas", pues ha recordado que el documento también recoge la reanudación de las obras de la variante este que, aunque existen "problemas" en las obras ya se ha retomado, y el traslado a los nuevos Talleres de Renfe, que "debe agilizarse al máximo tras varios retrasos", que como ha apuntado se arrastran desde la etapa de Gobierno del PP, que "paralizó todo".

El viceportavoz del Grupo Popular, Jesús Enríquez, había iniciado su exposición de la moción con una referencia a la "ley del silencio impuesta por el alcalde", Óscar Puente, hace justo un año cuando aseguró en un Pleno que no admitiría más propuestas relativas al soterramiento si no aportaban una "novedad real" en el debate. No obstante, en sendas sesiones extraordinarias en septiembre y noviembre de 2017, se debatió el nuevo convenio de la SVAV.

Enríquez ha defendido que tanto el Gobierno de España, que ha realizado concesiones económicas a los "independentistas y amigos de la ETA" que apoyaron la moción de cesnura, como el Ayuntamiento, que "deja sin ejecutar millones de euros" cada año, tienen dinero para destinar al proyecto de soterramiento.

Además, ha acusado a Puente de ser "el peor alcalde de la Democracia" y haber "heredado lo peor" de sus antecesores, el socialista Tomás Rodríguez Bolaños y el 'popular' León de la Riva.

"GENIOS DE LA POLÍTICA"

Precisamente, el portavoz del PSOE, Pedro Herrero, ha aprovechado la coincidencia de este debate con el juicio al exregidor del PP para apostillar que los miembros del Grupo Popular son unos "auténticos genios de la política" para plantear este asunto mientras la Fiscalía y la acusación particular que ejerce el Ayuntamiento fundamentaban sus peticiones de penas de cárcel por la firma de las 'Comfort Letter' para el préstamo de 400 millones a la SVAV.

Así ha recordado que ese fue "el gran engaño" de la ciudad por parte del Gobierno del PP, que la mantuvo para "no reconocer que tenían tan endeudado al Ayuntamiento que no podían asumir otro préstamo", hasta que los bancos acudieron a reclamar la deuda en 2015. Según Herrero, los vecinos "tienen asumido" que el soterramiento "es imposible", pero el equipo de Gobierno "estará al quite" en el futuro por si se presenta la oportunidad.

Por otro lado, la portavoz de Sí Se Puede ha abogado por apoyar propuestas que "busquen soluciones" para resolver problemas que "no hipotequen al Ayuntamiento con deudas", mientras que la portavoz de Cs, Pilar Vicente, ha defendido que sí que existen alternativas viables para el soterramiento.

También se han rechazado las otras dos mociones del PP, para apoyar un plan de instalación de dispositivos digitales interactivos en los escaparates de los comercios y para mostrar la defensa del Ayuntamiento a la "caja única" de las pensiones ante una hipotética negociación entre el Gobierno y el PNV sobre la gestión de la Seguridad Social en el País Vasco.

Sí que se han aprobado en el Pleno acuerdos como el apoyo a los afectados por el cierre de la clínica Idental en Valladolid, que se ha presentado como moción corporativa.

También ha salido adelante, aunque con matices por parte de VTLP la propuesta de Sí Se Puede para la realización de un registro municipal de árboles, pues la concejal María Sánchez ha explicado que ya existe uno. Se dotará al servicio con una aplicación para la gestión del inventario y se contactará con propietarios de parcelas privadas en las que existan árboles destacados.

La edil de Medio Ambiente ha añadido que en estos tres años de mandato se han plantado 2.913 árboles de porte de especies frondosas y coniferas y 25.839 arbustos y plantas forestales.

También se ha llegado a acuerdos en materia del Centro Canino Municipal, con el que Ciudadanos proponía un incremento de partidas y un reglamento de funcionamiento. La propuesta se ha sustituido con varias enmiendas de VTLP y el PP, por lo que finalmente se ha acordado mantener el "esfuerzo" del equipo de Gobierno, y la elaboración de una nueva normativa y carta de servicios del centro.

Igualmente, con abstenciones de PP y Ciudadanos, se ha acordado instar a la Diputación a coordinar con el Consistorio las políticas de protección animal y, también con la abstención de Presencio, reclamar a la Junta que proteja a los animales de espectáculos circenses.

En otras materias, se ha aprobado la modificación de los estatutos de la Fundación de Cultura, que absorbe a las otras entidades dependientes --Seminci, Calderón y Patio Herreriano--, con el rechazo a seis enmiendas presentadas por el PP y aprobación de cuatro que planteó SíVA, de modo que 'populares' y Cs han acusado al equipo de Gobierno de dejar que la cultura esté "dirigida" por la formación en su día impulsada por Podemos.